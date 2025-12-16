Olympiacos - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

La entidad taronja visita una de las canchas más complicadas del continente europeo con el objetivo de sumar su quinto triunfo seguido

El Valencia Basket visita este martes la pista del Olympiacos en la 16ª jornada de la Euroliga, un encuentro que afronta después de que una fantástica racha de cuatro victorias consecutivas, lo cual le ha llevado a la segunda plaza de la clasificación y, por supuesto, a atraer muchas miradas.

Para ser exactos, la escuadra taronja es segunda con el mismo balance de 10-5 que el Barcelona, que es tercero, y solo superados ambos por el Hapoel Tel Aviv, que ha ganado once de sus compromisos. No deben confiarse lo más mínimo, ya que a un solo partido de distancia hay hasta seis equipos. Olympiacos, con ocho victorias, está a dos.

Los chicos de Pedro Martínez llegan a este encuentro bastante descansados, ya que tras haberse impuesto el jueves al Efes en el Roig Arena no disputaron el domingo el partido previsto de la Liga ACB ante el Casademont Zaragoza por la alerta roja por lluvias.

Los griegos, en mal momento

En la Euroliga, el equipo que dirige Georgios Bartzokas llega a esta cita tras dos derrotas seguidas como visitante, en las pistas del Estrella Roja y del Barcelona, pero tras haber encadenado cuatro victorias seguidas como local. Sus principales referencias son los interiores Vezenkov y Nikola Milutinov, mientras que por fuera completan la columna vertebral del equipo Tyler Dorsey y Thomas Walkup. Por cierto, Monte Morris, fichado hace escasos días, no estará en el partido.

A qué hora es el Olympiacos - Valencia Basket de la jornada 16 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Olympiacos y el Valencia Basket, perteneciente a la jornada 16 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 16 de diciembre a partir de las 20:15 horas en el estadio de la Paz y la Amistad.

Dónde ver en TV y online el Olympiacos - Valencia Basket de la jornada 16 de Euroliga

Este partido entre el Olympiacos y el Valencia Basket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal Movistar + Deportes.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.