Valencia - Mallorca: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 17 de LaLiga

El conjunto che busca reencontrarse con la victoria tras tres jornadas sin lograrla, ante un Mallorca que llega lanzado y acumula casi un mes sin conocer la derrota

El partido que abre la jornada 17 de LaLiga se disputa en Mestalla, donde Valencia y Mallorca se miden en un duelo directo por alejarse de la zona baja de la tabla.

El Valencia llega a la cita en la decimoséptima posición con 15 puntos. En la pasada jornada cayó ante el Atlético de Madrid en un encuentro competido, en el que los de Carlos Corberán tuvieron opciones de rescatar un punto hasta que una acción de calidad de Antoine Griezmann decantó el marcador. Pese al resultado, el equipo dejó sensaciones algo más positivas que en partidos anteriores.

Mestalla vuelve a presentarse como un factor clave para los valencianistas. El Valencia no logra una victoria como local desde el 21 de noviembre, cuando se impuso por la mínima al Levante (1-0), pero aun así la mayoría de sus puntos han llegado en casa: 12 de los 15 que suma en su casillero, en los ocho encuentros disputados ante su afición. Lejos de su estadio, en cambio, el triunfo se le está resistiendo. Además, el balance histórico de enfrentamientos favorece claramente al conjunto che: 40 victorias, 15 empates y 17 triunfos del Mallorca.

Enfrente estará un Mallorca que ocupa la decimocuarta plaza con 17 puntos. El conjunto bermellón viene de ganar al Elche en la última jornada, un partido que sirvió para evidenciar la profundidad de plantilla y las distintas alternativas con las que cuenta el equipo balear.

Sin embargo, una de las grandes asignaturas pendientes del Mallorca sigue siendo su rendimiento lejos de Son Moix. A domicilio, el equipo solo ha sido capaz de sumar 4 puntos en ocho partidos, una cifra que explica por qué necesita mejorar sus prestaciones fuera de casa si quiere consolidarse en una zona tranquila de la clasificación.

Valencia CF - RCD Mallorca: fecha y horario del partido de la jornada 17 de LaLiga 25/26

El partido entre el Valencia y el Mallorca, tendrá lugar este viernes 19 de diciembre de 2025, a las 21:00 horas, en el estadio de Mestalla.

Valencia CF - RCD Mallorca: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoséptima jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga (Movistar dial 55 y Orange dial 113), en la plataforma de DAZN y en LaLiga TV Bar.

Valencia No Iniciado - Mallorca

Valencia CF - RCD Mallorca: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este viernes entre el Valencia y el Mallorca, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.