Buenas noticias en la lista de convocados del Valencia: Danjuma se apunta a la 'final' contra el Mallorca

Corberán concentra al delantero neerlandés horas antes del duelo ante el Mallorca por lo que bien podría ser titular o tener minutos en la segunda parte

El Valencia abre esta noche la jornada 17 de LaLiga recibiendo en casa al Mallorca en un duelo vital para los hombres de Carlos Corberán, que se encuentran en la decimoséptima posición de la clasificación empatado con Osasuna, también fuera del descenso, y con Girona, el primero de los equipos que ahora mismo ocupa plazas de descenso. El Mallorca, por su parte, tras su triunfo la pasada semana ante el Elche ha cogido algo de aire y suma 17 puntos pero un tropiezo hoy en Mestalla volvería a meterlo en zona de peligro.

Todo ello convierte al encuentro de este viernes en una batalla por la supervivencia en Primera división y por eso mismo, cualquier jugador que pueda recuperar tanto Arrasate como Corberán sería bienvenido. Ese precisamente es el caso de Arnaut Danjuma, sobre el que ayer el técnico che dejó dudas en cuanto a a su disponibilidad pero que hoy se ha sumado a la concentración del Valencia por lo que finalmente podría tener minutos en un duelo muy importante.

Pese a que el club valencianista no ha ofrecido la lista de convocados, el delantero neerlandés es uno más en la concentración prepartido del equipo a su llegada a Paterna en la mañana de hoy.

Corberán dejó en duda su participación hasta última hora

En la rueda de prensa previa al choque de esta noche ante el Mallorca, Carlos Corberán quiso mostrarse cauto con las opciones de poder contar con el delantero. "Danjuma todavía es duda, vamos a ver qué sensaciones tiene al hacer el entrenamiento de hoy. En cuanto a la plantilla al completo, Eray sigue siendo baja, Dimi también es baja y veremos el resto de jugadores. Tenemos a Lucas Beltrán con un proceso gripal, más que tiene que ver con lo estomacal, y el resto vamos a ver cómo viene hoy a la sesión de entrenamiento. Cuando juegas tantos partidos seguidos, como he explicado una vez, cada hora cuenta. Hoy entramos por la tarde y, en las horas previas al entrenamiento, veremos cuál es el estado real de la plantilla", explicaba el técnico, que apurará hasta última hora.

La lista de convocados del Valencia

De esta forma, el Valencia se ha concentrado para afrontar el duelo de esta noche ante el Mallorca con los siguientes jugadores: Agirrezabala, Rivero, Abril, Gayà, Foulquier, Diakhaby, Thierry, Jesús Vázquez, Copete, Tárrega, Iranzo, Pepelu, Rioja, Javi Guerra, Almeida, Santamaria, Ugrinic, Raba, Duro, Danjuma, Ramazani, Diego López, Beltrán.