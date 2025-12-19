La autocrítica de Corberán tras el empate del Valencia: "Tenemos que dar ese paso"

El técnico che elogió el esfuerzo de un equipo que "se vació" en el campo ante el Mallorca, pero admitió que deben mejorar tanto en la defensa de los balones parados como en ataque, pues se crearon muchas ocasiones pero faltó acierto

El Valencia no pudo pasar del empate a uno ante el Mallorca, aunque gozó de ocasiones para culminar la remontada, y su técnico, Carlos Corberán, lamentaba tras el choque no haberse podido llevar los tres puntos. Pese a ello, el preparador de Cheste elogió el esfuerzo realizado por sus jugadores, mostrándose al mismo tiempo autocrítico al recalcar que necesitan mejorar como bloque para salir de la delicada situación en la que se encuentran, pues este domingo podrían caer a puesto de descenso dependiendo de lo que hagan Osasuna y Girona, ambos con un punto menos.

"Creo que el equipo se ha vaciado en el campo. Hemos ido a por la victoria. Queríamos acabar bien el año, de la mejor forma. No ha podido ser así y analizaremos el por qué. Como equipo tenemos que dar mejores pasos. No puedes reprocharte mucho porque hemos dejado todo lo que teníamos. Partidos como del hoy son señales. El equipo tendrá que luchar mucho para conseguir puntos. Hay que mentalizarse de lo que tenemos por delante", señaló en los micrófonos de DAZN.

La clave del partido según Corberán

Tras el gol de Samu Costa mediada la primera mitad, el noveno que encajan los valencianistas en acciones a balón parado, los de Corberán apretaron y asediaron durante muchos momentos la meta de Leo Román. Pero su entrenador reconocía que no tener claridad en ambas áreas es un lastre demasiado pesado que urge corregir. "Nos ha faltado acierto porque hemos creado un volumen considerable de ocasiones. También el balón parado, son muchos goles así que nos penalizan. Hay que trabajar para corregirlo. Tenemos que encontrar la solución. El equipo ha mejorado pero hemos concedido a balón parado. Tenemos que dar ese paso tanto en defensa como en ataque para poder avanzar. Yo he visto un Valencia superior al Mallorca. Tenemos que dar nuestro máximo y eso es lo que vamos a hacer" añadió en sala de prensa.

Pepelu pide ir "al límite"

Por su parte, Pepelu mostraba igualmente su pesar por una igualada que supo a poco en Mestalla. "No nos vamos contentos. Queríamos la victoria. Otro detalle a balón parado, y son muchos, nos pone las cosas difíciles. El equipo lo ha intentado y ha querido pero otra semana que las sensaciones solo no valen", destacó el centrocampista, que lamentó la falta de concentración en la acción a balón parado que supuso el 0-1 de Samu Costa. "Falta vivir cada jugada y cada acción al límite. Por sensaciones te diría que sí merecimos los tres puntos. Tuvimos ocasiones pero nos cuesta mucho meter lo que generamos", sentenció.