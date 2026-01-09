El Valencia ya busca un recambio a Diakhaby en el mercado: "Es una prioridad"

El central del Valencia ha pasado este viernes por el quirófano y se perderá lo que resta de temporada, liberando así margen salarial que permitirá al club "ir al mercado en busca de reforzar esa posición", tal y como ha confirmado Corberán

Mouctar Diakhaby ha sido operado este viernes tal y como ha anunciado el Valencia en un comunicado oficial y aunque no ha facilitado el tiempo estimado de baja, ha sido el propio Carlos Corberán en rueda de prensa quien ha dejado claro que se perderá todo lo que resta de temporada.

"El jugador Mouctar Diahkaby ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito este viernes 9 de enero en Valencia, a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF, de la lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, sufrida durante el partido ante el RC Celta de Vigo. El central valencianista permanecerá ingresado en las próximas horas en este centro hospitalario para control clínico evolutivo", explica el Valencia en su página web.

De esta forma, tal y como permite LaLiga al tratarse de una lesión de larga duración, el Valencia podrá liberar margen salarial para encajar en el Fair Play Financiero, lo que permitirá destinar hasta el 40% del actual salario de Diakhaby para acudir al mercado de enero.

De hecho, Carlos Corberán, entrenador del Valencia, ha confirmado en rueda de prensa que irán al mercado para buscar un recambio del franco-guineano. "Una pena porque es un jugador que sabemos lo importante que es para nosotros. Venía de superar una lesión en el mismo músculo y, desafortunadamente, ha tenido una nueva lesión en distinta zona, pero en la misma pierna. La intervención ha sido positiva, ya desearle la mejor recuperación y, evidentemente, el club va a ir al mercado en busca de reforzar esa posición, es una prioridad", ha admitido el técnico del Valencia.

Diakhaby "es difícil que pueda volver a jugar esta temporada"

"Desafortunadamente, la recuperación de la lesión de Diakhaby conllevará, de la cirugía que ha tenido hoy, conllevará más de cuatro meses, algo más de cuatro meses. El tiempo de pronóstico está estipulado más o menos por los servicios médicos, por lo tanto, es difícil que pueda volver a jugar esta temporada", ha añadido el preparador che, que hizo hincapié en la necesidad de buscar un central en el mercado de enero. "El Valencia tiene que reforzar la plantilla, traer jugadores y no bajas. Es necesario incorporar un central y en función del mercado veremos qué requiere cualquier posición", apuntó Corberán que habló de un central cuando se le preguntó si querría sumar a uno o a dos jugadores en esa posición.