Santi Cañizares predice una catástrofe para el Valencia: "Lo vamos a ver en Segunda división antes de que acabe la década si no echamos a Peter Lim"

El que fuera portero del equipo de Mestalla está muy preocupado por la situación deportiva del club. Actualmente en puestos de descenso a Segunda división, el ahora comentarista de de LaLiga en diferentes medios de comunicación, es muy pesimista con el Valencia CF si continúa Peter Lim como máximo accionista

Santi Cañizares, como ex portero y uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del Valencia CF, está muy preocupado por la situación deportiva del equipo que entrena Carlos Corberán que actualmente está en puestos de descenso a Segunda división tras haber sumado sólo 16 en las 18 primeras jornadas disputadas en LaLiga. Los resultados y la imagen son malas y van a peor lo que ha provocado que Cañizares alce la voz para que alguien en el Valencia CF haga algo para que se marche el máximo accionista Peter Lim, al que señala como el responsable de todo lo mal que está el club.

Cañizares ha vuelto a hablar de la actualidad del Valencia CF en El Partidazo de COPE. El que fuera portero ha dicho que la situación deportiva actual del Valencia CF no es la de hace años cuando el equipo luchaba por títulos y por clasificarse para competiciones europeas. "No queda nadie de eso, ni tampoco en Mestalla de esos. No queda nadie de jugador, nadie en la directiva, nadie en la gestión. Tampoco en Mestalla gente que exigía de esa forma".

Cañizares sugiere a la afición que cargue contra Peter Lim y no contra los jugadores y teme por el descenso a Segunda división

Santi Cañizares también ha opinado sobre el recibimiento que tuvo el Valencia CF en la ciudad una vez el equipo regresó de Vigo en donde perdió contra el RC Celta por 4-1. Cañizares ha señalado que las críticas a los jugadores y los entrenadores no valen para nada y que hay que cargar contra Peter Lim, el máximo accionista del club. "No los entiendo, están equivocando el tiro. Hay que echar a Peter Lim y significa hacer un vacío, algo extraordinariamente mediático para que salga este tipo de aquí. Jugadores y entrenadores han pasado por aquí y ninguno tendrá rendimiento. Si toda esta gente con esta furia no hace algo de verdad...".

Por último, cuando Manolo Lama pedía brevedad a la hora de analizar la actualidad deportiva, Santi Cañizares ha soltado su predicción más catastrófica del Valencia CF, asegurando que el equipo acabará en Segunda división si Peter Lim sigue como dueño del club. "Cállate la boca, que esto es más importante. Estamos hablando de un club histórico de más de 100 años y lo vamos a ver en Segunda división antes de que acabe la década si no echamos a Peter Lim. ¿No te parece importante como para que me pueda extender un minuto?".