Marcos Llorente se 'calienta' en la previa... ¡con un dermatólogo!

El lateral del Atlético de Madrid vuelve a colarse en la actualidad social por un debate público contra un profesional médico en su particular cruzada personal contra el protector solar

Lejos de mostrar una actitud concentrada y reflexiva en los días previos al decisivo partido contra el Barça tras el 0-2 en la ida de cuartos, el nombre de Marcos Llorente vuelve a colarse en la actualidad social por su debate público -con luz y taquígrafos- con un dermatólogo. El decisivo duelo europeo ante los azulgranas queda en un segundo plano ante su particular cruzada personal contra el protector solar.

A pocas horas de uno de los partidos más importantes de la temporada, el centrocampista colchonero se diferenció de los discursos de Simeone o Koke en la previa y decidió que era un buen momento para abrir un melón en redes sociales. En su perfil de Instagram, Llorente volvió a cuestionar abiertamente los riesgos del sol, con una reflexión que no pasó desapercibida: "El sol lleva aquí millones de años. Tú llevas aquí... ¿cuánto? Y resulta que ahora el problema es el sol".

El mensaje, lejos de quedarse en una simple opinión, venía acompañado de una extensa argumentación en la que el jugador ponía en duda la validez de la evidencia científica actual. Según su visión, no existen estudios fiables que analicen a humanos con hábitos saludables expuestos al sol real. En su planteamiento, critica muchas investigaciones basadas en condiciones poco representativas, como animales nocturnos o personas con ritmos de vida alterados.

Además, Llorente introduce un argumentario que ya es marca personal. "Se señala a quien toma el sol de forma coherente, pero se ignoran los ultraprocesados, el azúcar o el abuso de pantallas", comentaba en una mezcla discursiva de bienestar general y escepticismo.

El problema es que no tardó en llegar una respuesta desde el ámbito médico, con el dermatólogo Alex Docampo tomando la palabra. Y lo hizo con una comparación difícil de esquivar. "El uranio también ha estado en la Tierra mucho más tiempo que los humanos y no por ello es recomendable exponerse a él".

A partir de ahí, el intercambio de golpes subió de intensidad. Docampo vino a desmontar, punto por punto, los argumentos del futbolista del Atlético de Madrid, defendiendo que sí existe evidencia sólida -incluidos ensayos clínicos en humanos- que vincula la exposición sin protección a la radiación ultravioleta con el cáncer de piel, especialmente el melanoma. También insistió en que el uso de protector solar sigue siendo la principal herramienta de prevención avalada por organismos internacionales.

"Esos estudios no me valen"

Pero Marcos no dio su brazo a torcer. Lejos de recular, respondió manteniendo su postura. "Estos estudios que citas no me valen porque no tienen en cuenta los hábitos de las personas ni cuándo o cuánto se exponen". Una réplica que provocó una nueva contraofensiva del especialista, quien le recordó cómo funcionan los ensayos clínicos aleatorizados y le acusó, de forma implícita, de seleccionar solo los datos que encajan con su discurso.

El debate, ya convertido en un verdadero cara a cara, también atrajo a otras voces del ámbito sanitario, como la nutricionista Laura Fernández, que apoyó la postura del dermatólogo y lamentó que opiniones sin base científica tengan más impacto que años de formación especializada.

Siempre en la disputa

No es la primera vez que Llorente protagoniza una polémica de este tipo. En los últimos días ya había llamado la atención con publicaciones similares (incluso disfrazado de protector solar), dejando claro que su postura no es puntual, sino parte de una filosofía personal muy definida.

Y todo esto, conviene recordarlo, con el Atlético jugándose el pase a semifinales. Y es que cada uno prepara el partido como mejor considera.