El plan de Simeone para la vuelta de Champions ante el Barcelona: "Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer para pasar"

El técnico del Atlético de Madrid insistió en que el objetivo no es otro que plantarse en semifinales y afirmó tener claro cómo debe jugar su equipo para conseguirlo, aunque tiró de prudencia pese a la ventaja de la ida

El Atlético de Madrid afronta su semana más importante de la temporada. En el horizonte, el próximo sábado, aguarda la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey que tendrá lugar en La Cartuja. Pero antes de esa trascendental cita, en busca de un título que se resiste desde hace 13 años, el Metropolitano será este martes una caldera para tratar llevar en volandas a los suyos a las semifinales de la Champions.

El 0-2 obtenido en la ida en el Camp Nou alimenta el optimismo de los aficionados rojiblancos. Pero en la Copa del Rey ya hubo que sufrir para dejar en la cuneta a un FC Barcelona que había sucumbido por 4-0 en la capital de España y se quedó a un solo gol de igualar la eliminatoria. Con ese ejemplo muy reciente, pese a que esta vez el partido decisivo sea en casa, Diego Simeone tiró de su habitual discurso prudente para valorar las opciones de su equipo de cara al choque de mañana.

El 0-2 de la ida no condiciona sus planes

“Nosotros estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, de lo que necesitamos y tenemos que hacer y vamos a ir a buscar. Nuestro objetivo es seguir adelante y jugaremos el partido para conseguir eso”, afirmó sobre la posibilidad de que el resultado de la ida condicione sus planes, insistiendo en que saben de sobra cómo enfrentarse al actual líder de LaLiga: “Como venimos compitiendo contra ellos. Sabemos el rival al que nos vamos a enfrentar. Pero tenemos claro que nuestro objetivo es pasar”.

“Todo lo que imaginemos antes del partido puede ser solo imaginación. Pero luego empieza el juego y todo lo que podemos pensar queda atrás. Queda la fe, esperar que el equipo siga respondiendo como lo está haciendo y seguridad en lo que queremos”, añadió el Cholo, que no fio mayor trascendencia al hecho de no haber perdido como local en 20 encuentros en eliminatorias de Champions.

"Es parte del fútbol", destacó, que insistió en darle la mayor naturalidad al duelo al ser cuestionado por la preparación del mismo: "Como todos los que jugamos en nuestra casa desde que estoy en el club”

La incógnita de Oblak y la confianza en Le Normand y Lenglet

Además, Simeone no quiso desvelar si Oblak regresará bajo palos, siendo la portería la única duda de su once. “Todavía no di la formación a los chicos. Se la doy a ellos primero cuando son las siete, que estamos en el hotel y hasta ahí tenemos tiempo de decidir cómo empieza”, afirmó, mostrando al mismo tiempo su confianza en la dupla de centrales que pondrá en liza ante las bajas del lesionado Hancko y el sancionado Marc Pubill.

“No hace falta hablar. Ellos tienen bien claro lo que necesitamos. Le Normand viene creciendo partido tras partido y Lenglet es un jugador con mucha experiencia. Sabe sus virtudes, sus defectos y buscamos potenciar el juego de los dos”, sentenció.

Sin presión extra para el árbitro

Por otro lado, el preparador rojiblanco prefirió también no referirse a la figura de Clément Turpin, que será el árbitro encargado de repartir justicia en el Metropolitano. “No estoy pendiente, estoy pensando en el equipo. No en los árbitros. Tienen un gran trabajo por delante, muy difícil cada vez más cerca de las finales, con mucha repercusión en sus decisiones y ya una presión extrema, pero no estoy pensando en ellos”, zanjó.