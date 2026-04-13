Decisión clave de Simeone en la portería del Atlético de Madrid para el duelo ante el Barcelona

El técnico argentino tiene bastante claro el once que pondrá en liza este martes en la vuelta de los cuartos de la Champions en el Metropolitano, con la única interrogante entre Jan Oblak y Juan Musso bajo palos

El Metropolitano se prepara para vivir la que espera sea una noche histórica. El lleno está asegurado en el coliseo rojiblanco este martes, cuando el Atlético de Madrid buscará, a partir de las 21:00 horas, hacer bueno el 0-2 de la ida en el Camp Nou ante el FC Barcelona. En juego, nada y nada menos que un billete para las semifinales de la Champions, donde aguardaría muy posiblemente el Arsenal, que tratará igual mente de cerrar en su casa una eliminatoria que puso en ventaja en Lisboa con el 0-1 ante el Sporting de Portugal.

El regreso de los pesos pesados

Con esa cita europea centrando la atención de todos y la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en el horizonte, la derrota del pasado sábado en LaLiga ante el Sevilla FC ha tenido una escasa resaca en las filas colchoneras. Por más que el Villarreal se haya ido a cuatro puntos en la pelea por la tercera plaza. Diego Simeone sabía de sobra dónde estaba lo realmente importante y apostó en el Sánchez-Pizjuán por un once plagado de suplentes y canteranos. Tan claro tenía lo que tocaba hacer en Nervión como el equipo que pondrá en liza mañana, con la salvedad de la portería.

Sin le lesionado Hancko, la pareja formada por Le Normand y Lenglet actuará en el eje de una zaga completada por Nahuel Molinna y Ruggeri en los laterales. En el centro del campo, la recuperación de Johnny Cardoso no le dará para volver a la titularidad, siendo Koke y Marcos Llorente quienes busquen dotar de equilibrio a un equipo que cogerá vuelo con Giuliano y Lookman en los costados, quedando en punta Griezmann y Julián Álvarez.

Oblak volverá a la lista

¿Pero quién estará bajo palos? Es es la única duda del 'Cholo', que volvió a dejar fuera a Jan Oblak de su última lista al no verlo recuperado aún del todo. “Todavía no está para acompañarnos. Está con muchas ganas, este viernes tuvimos una linda charla con él, es un jugador muy importante para nuestro equipo y lo necesitamos, así que esperemos que ya el martes, posiblemente, esté para acompañarnos”, avanzó el técnico argentino sobre el cancerbero esloveno, que lleva desde la pasada semana ejercitándose junto al grupo.

Juan Musso ha aprovechando la oportunidad

En total, el indiscutible meta titular rojiblanco se ha perdido seis encuentros por una distensión muscular en el costado. Y su ausencia ha sido aprovechada con creces por Juan Musso. Hasta el punto de abrir un debate que nadie esperaba a estas alturas de la temporada, cuando hay tanto en juego.

El ex de la Atalanta viene ofreciendo un buen rendimiento y eso hace que haya dudas. Si está al cien por cien, es de suponer que Oblak recuperará su puesto. Pero son muchas las voces que recelan de su estado después de varias semanas sin competir, prefiriendo a un Musso más rodado que además será el que defienda el arco en La Cartuja el próximo sábado. Simeone tiene la palabra.