Refuerzo inesperado para Simeone en una semana crucial para el Atlético de Madrid

El técnico argentino ha comenzado a preparar del choque ante el Barça con la buena noticia de la vuelta de Johnny Cardoso, que podría llegar a tiempo para el martes y también para la final de Copa del Rey

Sin tiempo que perder, el Atlético de Madrid se ha puesto manos a la obra para comenzar a preparar la que será una semana muy intensa para el equipo y para la afición colchonera. En apenas cuatro días, el conjunto de Diego Pablo Simeone se juega el pase a las semifinales de la Champions League y el título de la Copa del Rey, de ahí que hoy mismo, apenas 12 horas después de caer en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, el equipo se ha puesto a trabajar.

Y la gran novedad en la sesión de este lunes, donde los titulares han llevado a cabo una sesión de recuperación, ha sido la de Johnny Cardoso. El centrocampista estadounidense ha vuelto a trabajar con el grupo en una semana crucial y podría llegar a tiempo para la final de Copa del próximo sábado. Más complicado lo tiene Pablo Barrios, que sigue trabajando al margen, así como Giménez y Hancko, que siguen ejercitándose en solitario. También ha estado con el grupo Jan Oblak, pendiente de recibir el alta médica para poder volver a la lista de convocados.

Simeone ya prueba con el posible once para la Champions

En la sesión de este domingo Diego Pablo Simeone ya ha comenzado con las probaturas para el que puede ser el posible once titular ante el Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, que se jugará este próximo martes a partir de las 21:00 horas en el Metropolitano y que el conjunto rojiblanco afronta con la ventaja de los dos goles de la ida, obra de Julián Álvarez y de Sorloth.

Así, el técnico argentino organizó el típico partidillo con doce jugadores de campo de los que dos se quedarán fuera del once. En dicha prueba, Simeone utilizó a Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Llorente, Johnny Cardoso, Koke, Lookman, Nico González, Giuliano, Griezmann y Julián Álvarez.A priori, todo hace indicar que los jugadores que saldrían de esa nómina serían Cardoso, recién recuperado de su lesión y sin el alta médica todavía, así como Nico González. Aunque no habría que descartar que el mediocentro recibiera el 'OK' de los médicos y pudiera entrar en el once, desplazando a Llorente al lateral y a Molina al banquillo.

Para el duelo ante los azulgranas, Simeone no podrá contar con los lesionados Giménez, Barrios y Hancko, además del sancionado Marc Pubill. La gran duda en el conjunto colchonero sigue estando en la portería, donde tendría continuidad Musso en caso de que Oblak no recibiera el alta médica.