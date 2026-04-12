Simeone cocina la gran venganza de Lenglet

El central francés será el referente defensivo junto a Le Normand en una oportunidad única para brillar ante su exequipo; Simeone le ha dado galones ante las bajas seguras de José María Giménez, Hancko y Marc Pubill

La del martes será una noche marcada por la máxima exigencia de la Champions, una noche en el Metropolitano de altísima tensión en la que muchas miradas apuntarán a un jugador que emerge con una fuerza inesperada a estas alturas de su carrera. Se trata de Clément Lenglet. Simeone ha decidido darle especial protagonismo al central francés, un futbolista que se encuentra así ante una oportunidad única para redefinir su historia. Su ser o no ser se producirá, nada menos, que frente a su exequipo, el FC Barcelona.

Las circunstancias han querido empujar a Lenglet al centro del escenario. Las bajas en defensa -entre lesiones y sanciones- han dejado al Atlético de Madrid con lo justo en la retaguardia. Sin José María Giménez, sin David Hancko y sin Marc Pubill, el 'Cholo' ha tomado la clara determinación de entregar a Lenglet los galones defensivos junto a Robin Le Normand. Ellos serán los centrales ante el Barça. Lenglet no será un acompañante más ni un parche obligado por las circunstancias. Lenglet será el referente.

Simeone, fiel a su estilo, no regala protagonismo a estas alturas. Lo exige. Y en este caso, ha depositado en Lenglet la responsabilidad de liderar una zaga que deberá resistir el empuje de uno de los ataques más eléctricos del continente. Enfrente estará, entre otros, el desborde imprevisible de Lamine Yamal, símbolo de la nueva generación azulgrana y amenaza constante para cualquier defensa.

Para Lenglet, el contexto no podría estar más cargado de significado. Su salida del Barcelona se produjo por la puerta de atrás, sin el reconocimiento que mereció antaño. Señalado, discutido y finalmente cedido para posteriormente ser traspasado, su etapa en el club catalán dejó una sensación de deuda pendiente. Ahora, el destino le ofrece un escenario inmejorable para saldar cuentas, no con palabras, sino dejando al Barça eliminado de Europa. En su buen hacer en defensa están depositadas las esperanzas colchoneras, sobre todo porque el objetivo es defender el 0-2 de la ida logrado en el Camp Nou.

Será una prueba de carácter, una oportunidad de reivindicación. Si logra imponerse, si consigue frenar a Yamal y compañía, si se erige en muro infranqueable junto a Le Normand, Lenglet no solo ayudará al Atlético a avanzar en Europa sino que dará un golpe sobre la mesa, uno de los que cambian percepciones y reescriben narrativas.

Oblak o Musso, la gran duda del 'Cholo'

El equipo rojiblanco, mientras tanto, mantiene algunas incógnitas, especialmente en la portería. Jan Oblak apura su recuperación y podría regresar justo a tiempo, aunque Juan Musso ha respondido con solvencia en su ausencia. Pero más allá de quién defienda el arco, la clave estará unos metros más adelante, en esa línea defensiva que deberá resistir el previsible asedio azulgrana.

Simeone lo sabe. Y por eso ha elegido a Lenglet. El argentino, motivador como pocos, ya le ha hecho saber que en noches grandes se necesitan respuestas gigantes. Y el francés, que un día salió en silencio del Camp Nou, tiene ahora la oportunidad de regresar al primer plano en un escenario ideal.

Un once de plenas garantías

Con Pablo Barrios ausente -se perderá el decimoquinto de los últimos dieciséis duelos, aunque sí parece que llegará a la final de la Copa del Rey del próximo sábado-, Giménez ni Hancko, Johnny Cardoso entrará en la convocatoria una vez que ya ha superado la lesión muscular sufrida hace dos semanas. En cualquier caso, y pese al regreso del estadounidense, Koke y Llorente apuntan de nuevo al mediocentro titular, con lo que Nahuel Molina continuaría en el lateral derecho y Matteo Ruggeri jugaría en el izquierdo, tal y como ocurrió ya en el partido de ida del pasado miércoles, del que el único cambio sería Lenglet por Hancko, a la espera de si juega o no Oblak.

Giuliano Simeone a la derecha, Ademola Lookman a la izquierda y Antoine Griezmann y Julián Alvarez en la delantera también repetirán, salvo sorpresa, en el esquema titular de Simeone, con Alex Baena o Alexander Sorloth como alternativas o recursos en el banquillo.

De los diez jugadores de campo que se prevén titulares ante el Barcelona, solo Lookman jugó minutos en el encuentro de este sábado contra el Sevilla, al entrar al terreno de juego para los últimos 20 minutos. No jugaron ni Molina ni Le Normand ni Lenglet ni Ruggeri ni Giuliano ni Koke -estaba sancionado por ciclo de cinco tarjetas amarillas- ni Marcos Llorente ni Antoine Griezmann ni Julián.