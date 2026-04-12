No hay billetes: el Metropolitano rugirá como nunca en una noche de leyenda

El Atlético cuelga el cartel de aforo completo apenas unas horas después de poner a la venta para el público general

Tres días antes del partido de vuelta de cuartos de final, los motores ya están a pleno rendimiento. El Atlético ha colgado el cartel de 'no hay billetes' para el encuentro de vuelta contra el FC Barcelona y lo ha hecho apenas un par de horas después de poner a la venta las entradas. Todos saben que es el día señalado, la noche del año.

La afición colchonera, siempre abnegada con su equipo -y más si la ocasión lo merece-, ha respondido a la llamada de forma prácticamente unánime. Ocurrió lo mismo en la anterior eliminatoria contra el Tottenham. Casi sin tiempo, los socios rojiblancos no han dejado un solo resquicio al público general.

Esta vez no ha habido hueco para el turista deseoso de ver un partido de primer nivel. Los abonados, que tenían prioridad absoluta para comprar las entradas restantes, no han dejado un solo asiento.

Aforo completo y de récord

La respuesta ha sido casi instintiva. En cuestión de minutos, el cartel de 'aforo completo' ya colgaba en las taquillas. Los socios, fieles como nunca, han decidido tomar el estadio y llenar todas las localidades disponibles del Metropolitano, dejando solo un pequeño espacio para los 3.400 culés que presenciarán el duelo. Se espera una noche de récord y ruido, mucho ruido.

Se superará el récord de asistencia en un encuentro del Atlético en el Riyadh Air Metropolitano. La mejor marca anterior se vivió en septiembre de 2024 en un derbi contra el Real Madrid, cuando se alcanzó la cifra de 70.112 aficionados. En Champions, el máximo aforo histórico corresponde al duelo de cuartos de la 23/24 contra el Borussia Dortmund, cuando se congregaron 68.641 fieles en las gradas del coliseo rojiblanco. Este guarismo se superará esta vez y con creces.

La noche del año

El reto es mayúsculo. El Atlético sueña con regresar a unas semifinales de Champions, algo que no logra desde la temporada 2017/2018, en los últimos días del mítico Vicente Calderón. La ocasión exige grandeza y el Metropolitano responderá.

La afición atlética es muy consciente de que se trata del partido del año. En Liga, apenas quedan tres choques en casa, y aunque todo apunta a que el lleno será la norma, el día grande se vivirá contra el Barça a la espera de un duelo de ida en semifinales contra Arsenal o Sporting de Portugal.

El fervor es máximo. No hay duda de que el Metropolitano será un volcán en erupción que los rojiblancos esperan convertir en una fortaleza inexpugnable que derribe cualquier sueño de remontada blaugrana tras el 0-2 de la ida.