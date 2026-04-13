Una duda resuelta y una incógnita en la convocatoria del Barcelona para visitar al Atlético en la vuelta de Champions

Gerard Martín, tras dar el susto y ser sustituido en el descanso del encuentro del pasado sábado ante el Espanyol, ha entrado en una lista con Marc Bernal, que está pendiente de recibir el alta médica

El Barcelona ha hecho oficial la convocatoria para el encuentro ante el Atlético de Madrid de mañana en el Metropolitano, correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. El conjunto de Hansi Flick afronta un partido decisivo para sus intereses en la Copa de Europa, a la que aspiran a ganar y, para ello, deberán remontar el 0-2 de la ida en el Camp Nou, con goles de Julián Álvarez y Sorloth.

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En este sentido, Hansi Flick ha despejado dudas con la lista para viajar a la capital de España, con todos los disponibles y las bajas confirmadas de los anteriores encuentros. Sin embargo, el técnico alemán ha decidido incluir a Marc Bernal, que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo el pasado cuatro de abril, aunque está pendiente del alta médica.

La duda de Marc Bernal para el decisivo duelo del Metropolitano

Marc Bernal regresa al Metropolitano, dónde sufrió una lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego y sin poder entrar en al convocatoria para la ida de Champions ante el Atlético y para el duelo de LaLiga frente al Barcelona en el Camp Nou.

Tras ello, Marc Bernal, como ha informado el Barcelona, está pendiente de un alta médica que podría recibir esta tarde tras el entrenamiento en el Metropolitano. Su vuelta sería un refuerzo de lujo que Hansi Flick ha usado con frecuencia en anteriores partidos. Además, Frenkie de Jong, que ya tuvo minutos ante el Espanyol, es una variante más del técnico alemán en la lista de cara al decisivo duelo frente al Atlético de Madrid.

Las dudas en el once titular de Hansi Flick

Con la convocatoria oficial del Barcelona para la visita al Metropolitano, Hansi Flick cuenta las horas para decidir un once determinante para intentar la remontada. Una de las principales dudas está en el centro de la defensa, ya que la sanción a Cubarsí podría abrir las puertas a Araujo, que podría estar en el eje de la zaga con Gerard Martín. Otra de las opciones es retrasar a Eric García para que ocupe una de esas dos posiciones.

Por otro lado, Pedri es un fijo en el centro del campo, que podría estar acompañado de Dani Olmo y Fermín, dependiendo de las sensaciones con Frenkie de Jong y Marc Bernal. Por último, Lewandowski fue titular en el choque de ida, por lo que Hansi Flick podría repetir tridente de ataque, dejando a Lamine Yamal en banda derecha y Rashford en la izquierda.

La convocatoria del Barcelona para enfrentarse al Atlético de Madrid

De esta manera, esta es la convocatoria de Hansi Flick para un partido ante el Atlético de Madrid que será dirigido por Clément Turpin, el elegido para el choque de vuelta de cuartos de final en el Metropolitano.

Porteros: Joan Garcia, Szczesny, Kochen

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Gerard Martín, Koundé, Eric, Cortés, Xavi Espart

Centrocampistas: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal (pendiente del alta médica), Tommy

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony