Pablo Barrios se apunta a la semana grande del Atlético de Madrid

Simeone recupera al centrocampista rojiblanco, que tiene opciones de estar en la lista de convocados para el partido de Champions y, sobre todo, para la final de Copa ante la Real Sociedad

El Atlético de Madrid sigue trabajando en la Ciudad Deportiva de Majadahonda con la mente puesta en el partido que jugará este martes frente al Barcelona en el Metropolitano, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, donde los colchoneros ya llevan la ventaja de los dos goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth en el Camp Nou.

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El conjunto de Diego Pablo Simeone continúa afinando los detalles para un partido importantísimo ya que el Atlético de Madrid está a las puertas de una nueva semifinal de la máxima competición europea, teniendo en cuenta además que el próximo sábado se jugará el primer título de la temporada, la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en La Cartuja.

Así, el 'Cholo' ha vuelto a contar en la sesión de hoy con Jan Oblak y Johnny Cardoso, pero la gran novedad ha estado en la presencia de Pablo Barrios, que ha trabajado junto al resto de sus compañeros. Los que no han estado en la sesión una vez más han sido los lesionados José María Giménez y David Hancko, que no llegarán a tiempo para el duelo ante los azulgranas, además de Marc Pubill, que no podrá estar por sanción.

Barrios, con muchas opciones de estar en la final de Copa

Barrios ha sufrido dos lesiones musculares en los dos últimos meses. La primera, padecida el pasado 5 de febrero, lo mantuvo fuera de competición durante siete duelos. La segunda, en un entrenamiento posterior a su reaparición en el choque contra el Tottenham del pasado 10 de marzo, lo ha apartado de los últimos ocho partidos del conjunto rojiblanco.A la espera de si entra ya o no en la convocatoria para el duelo de este martes contra el Barcelona o aguarda a la final de la Copa del Rey del próximo sábado frente a la Real Sociedad en Sevilla, Barrios ya se sumó con normalidad al grupo en la sesión matutina en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda.

Ya está disponible también Johnny Cardoso, al que sí se espera en la lista ante el Barcelona tras recuperarse de una lesión muscular que lo ha mantenido de baja dos semanas y media, pero siguen fuera de acción tanto José María Giménez, con una dolencia muscular, como David Hancko, con una torcedura de tobillo. Ambos son baja para el encuentro de este martes contra el Barcelona, al igual que Marc Pubill, que cumplirá un partido de sanción.