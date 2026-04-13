Koke, sobre una remontada: "Es normal que en el Barcelona tengan esa ilusión..."

El capitán del Atlético asegura que la intención de su equipo no será salir a especular pese al buen resultado cosechado en el Camp Nou

La imagen de Koke Resurrección sentado junto a Diego Pablo Simeone en sala de prensa es todo un clásico a estas alturas. El técnico argentino, hombre de costumbres y ciertas supersticiones, eligió nuevamente a su capitán para acompañarle en la previa de un partido tan crucial como el de este martes contra el Barça. Y Koke, santo y seña del Atlético de Madrid, habló desde la veteranía para destacar la ventaja de dos goles que su equipo tiene de renta después del partido de ida. Ahora bien, el centrocampista quiso dejar bien claro que el planteamiento del equipo no será el de salir a especular.

"Es un partido que puede entrar en la historia. Jugar unos cuartos de final de la Champions e intentar poder pasar a semifinales es algo increíble e histórico también para el club. Nos focalizamos en este partido, no pensamos en la final de la Copa ni en lo que puede venir. Lo afrontamos como una final e ir a por el partido para ganarlo", destacó la mano derecha de Simeone para significar la trascendencia del envite.

El vestuario, según explicó, llega en un estado óptimo tanto a nivel anímico como competitivo. "Mis compañeros están motivadísimos. Es normal que en el Barcelona tengan esa ilusión y esas ganas de querer remontar. Mis compañeros están motivados, con ganas, con respeto al rival que nos enfrentamos y con muchas ganas de hacer un partido aquí en nuestro estadio", afirmó, destacando el equilibrio entre ambición y respeto hacia el rival.

Referente histórico del club, Koke ya puede presumir de una amplia experiencia en esta competición, habiendo disputado tres semifinales con el Atlético en las temporadas 2013-2014, 2015-2016 y 2016-2017. Sin embargo, insiste en que su ambición se mantiene intacta. "Tengo las mismas ganas y la misma ambición de querer ganar todos los partidos".

El centrocampista también evocó recuerdos especialmente significativos, como el enfrentamiento ante el Barcelona en 2014, cuando el Atlético logró el pase a semifinales gracias a un tanto suyo. "Recuerdo ese gol y a toda la gente, cómo estaba el Calderón. Necesitamos que toda nuestra gente esté como esa época, como viene haciendo siempre, como en el partido de la Copa del Rey y ojalá sea una noche bonita para todos. Lo he visto unas cuantas veces. Es cierto que cuando vienen este tipo de partidos uno se intenta motivar y visualizar muchas cosas positivas que pasaron en 2014, 2016 y en el partido de hace una semana", recordó.

Desde el punto de vista táctico, Koke señaló una de las claves del encuentro: la salida de balón ante la presión del conjunto azulgrana. "Es importantísimo salir de la presión que suelen hacer. Son un equipo que presiona muy alto, tira la línea hasta el centro del campo, te presionan, te ahogan y ahí está la personalidad nuestra a la hora de ofrecernos y hacer movimientos de ruptura. Nos conocemos perfectamente. Quitarles el balón, atacar bien los espacios y tener la personalidad de jugar el balón y no perderlo”, explicó con detalle.

Loco con el 'Cholo'

Del mismo modo, tuvo palabras de reconocimiento hacia su entrenador, al que atribuyó gran parte del crecimiento del club en los últimos años. "Gracias a él, ha tenido el crecimiento tan enorme que ha tenido este club. Los jugadores hemos seguido a muerte una idea increíble, hemos confiado y seguimos haciéndolo. Él ha apostado por mí desde que llegó, nunca hemos pasado la línea de jugador-entrenador, que es importantísimo, y todos saben lo que le quiero como persona y como entrenador".

Deja en el aire su futuro

Por último, al ser preguntado por su futuro, Koke evitó entrar en detalles y dejó su decisión en el aire, centrando toda la atención en el partido contra el Barça. "Tengo decidido lo que voy a hacer este martes, que es dar todo lo que tengo para poder pasar la eliminatoria. Ya habrá tiempo para poder hablar de mi futuro. Todo el mundo sabe lo que siento, pero no es el momento de hablar de eso. Estoy focalizado en lo que hay que hacer este martes para ayudar al equipo a llegar a las semifinales", concluyó.