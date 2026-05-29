La decisión definitiva de Iraola con la opción del Bayer Leverkusen y Crystal Palace sobre la mesa

Andoni Iraola entra en horas decisivas para decicir su futuro: tras el interés de Milan, Bayer Leverkusen y Crystal Palace, todo se reduce a un pulso final entre el club alemán y el inglés, ambos en plena pelea por cerrar ya a su nuevo entrenador

Andoni Iraola debe tomar una decisión en las próximas horas sobre el banquillo que quiere dirigir tras su etapa en el Bournemouth. Diferentes clubes de toda Europa han llamado a la puerta del técnico de Usurbil, como han sido los casos de Milan, Bayer Leverkusen y Crystal Palace. Estos equipos han sufrido cambios como la salida de Massimiliano Allegri en Italia o la de Oliver Glasner en Inglaterra tras ganar la UEFA Conference League.

Por el momento, Andoni Iraola no se ha pronunciado públicamente sobre sus preferencias de cara al futuro, pero todo parece indicar que la decisión del entrenador vasco será entre el Bayer Leverkusen y Crystal Palace. El club alemán se encuentra en conversaciones directas con el técnico, ante la salida de Kasper Hjulmand. Por otro lado, la opción de dirigir al equipo inglés sigue siendo real, estando la posibilidad sobre la mesa.

El Bayer everkusen tienta a Iraola: un gigante defensivo espera al técnico vasco

Entre las distintas opciones que tiene Andoni Iraola en estos momentos, la del Bayer Leverkusen le podría terminar convenciendo por encima del resto. El técnico vasco daría el salto por primera vez a la Bundesliga tras haber dirigido anteriormente al AEK Larnaca, Mirandés, Rayo Vallecano y Bournemouth. Además, disputaría la Europa League, ya que Kasper Hjulmand ha dejado al equipo alemán en la sexta posición de la tabla con 59 puntos.

Por otro lado, Andoni Iraola podría verse las caras con jugadores españoles como Lucas Vázquez, Alejandro Grimaldo o Aleix García. Además, el ya extécnico del Bournemouth se encontraría con una plantilla con especial fortaleza defensiva, que viene de ser el tercer equipo menos goleado esta temporada en la Bundesliga junto con el Leipzig, con 47 tantos. Mientras tanto, el club sigue negociando con el vasco por su posible fichaje.

El Crystal Palace se lanza a por Iraola tras ganar la UEFA Conference League

Tras rechazar al Milan, Andoni Iraola podría optar por la opción del Crystal Palace, que viene de ganar la UEFA Conference League tras derrotar al Rayo Vallecano. Los de Oliver Glasner, que se despide con título bajo el brazo, dejará un hueco que podría ser ocupado por el vasco. Además, al igual que en el Bayer Leverkusen, el de Usurbil tendría plaza asegurada para jugar en Europa League, pese a quedar clasificado en la decimoquinta posición.

La Premier League del Crystal Palace no ha sido sin duda la mejor, pero su pase por Conference League le ha permitido llevar el trofeo a las vitrinas de Selhurst Park. Además, las buenas sensaciones que ha dejado con el Bournemouth en las últimas tres temporadas le podrían convencer para aceptar un nuevo banquillo en Inglaterra, aunque, por su parte, ya decidió decir 'no' a la propuesta de Chelsea y Manchester United.

Por su parte, Oliver Glasner, tras ganar la Conference League, volvió a zanjar las dudas sobre la posibilidad de que siga dirigiendo el banquillo del Crystal Palace: "No me podéis convencer para quedarme. Soy un sirviente del club y los jugadores. Muchos aficionados me decían muchas gracias por el mejor día de mi vida. Les quiero dar las gracias. Es un día increíble".

Iraola, decisión inminente: Bayer Leverkusen aprieta y el Crystal Palace ofrece "lo máximo"

De esta manera, Andoni Iraola podría tomar una decisión inminente, ya que el Bayer Leverkusen ha mejorado incluso su oferta y está presionando para lograr su fichaje, como ha informado Matteo Moretto. El técnico vasco recibe también el interés ya comentado del Crystal Palace que, según la misma fuente mencionada, le ha ofrecido al de Usurbil "lo máximo desde hace tiempo".

La decisión no debería demorarse ya que tanto como Bayer Leverkusen como Crystal Palace deben comenzar la planificación deportiva de la siguiente temporada con un nuevo entrenador en su respectivo banquillo. El mercado de fichajes ya ha comenzado y ambos equipos podrían firmar diferentes incorporaciones, además de tratar el apartado de salidas.

En este sentido, hay diferentes jugadores del Crystal Palace que acaban contrato en junio de este año, como son Jefferson Lerma, centrocampista colombiano, Daichi Kamada, que viene ser uno de los mejores en la pasada final de Conference League, además de Evann Guessand y Christantus Uche.