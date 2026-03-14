Flick celebra el regreso de Gavi y pide "convicción" al Barça antes de enfrentarse al Sevilla

Hansi Flick compareció en la previa del Barcelona - Sevilla de la jornada 28 de LaLiga en una rueda de prensa marcada por el regreso de Gavi, la recuperación de varios jugadores y el contexto especial del partido, que coincide con las elecciones a la presidencia del club y la recta decisiva de la temporada

El FC Barcelona afronta este fin de semana un partido importante frente al Sevilla en el Spotify Camp Nou, en un encuentro que llega en medio de un calendario exigente y de un día especialmente significativo para el club por la celebración de las elecciones presidenciales.

En la previa del encuentro, Hansi Flick compareció ante los medios para analizar el momento del equipo. El técnico alemán insistió en la necesidad de centrarse exclusivamente en el fútbol, subrayando que el objetivo inmediato del Barça es encadenar victorias en los próximos partidos en casa.

Un partido clave en una semana exigente

Pero el contexto competitivo obliga al Barcelona a no relajarse. El equipo azulgrana afronta una semana cargada de compromisos y el encuentro contra el Sevilla es el primero de tres partidos consecutivos como local. Flick dejó claro que el equipo tiene una hoja de ruta definida para este tramo del calendario: “Esta semana tenemos tres partidos más, nuestro objetivo es disputar estos tres partidos en casa y ganar cada uno de ellos”.

El entrenador también recordó que el Sevilla es un rival incómodo que ya ha demostrado su capacidad para competir ante el Barça. “El Sevilla tiene puntos fuertes, nos ganaron, presionan alto… mañana queremos ganar con convicción”, señaló.

El encuentro llega además pocos días después del empate del Barcelona ante el Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League, lo que obliga al equipo a gestionar esfuerzos y mantener la concentración en varias competiciones.

El regreso de Gavi, una noticia celebrada

Uno de los temas más destacados de la comparecencia fue el regreso de Gavi, que ha recibido el alta médica tras varios meses de recuperación.

Flick se mostró satisfecho por la vuelta del centrocampista, aunque dejó claro que su regreso a la competición será progresivo. “¿Estás segura de que está disponible? ¿Lo hemos anunciado ya?”, bromeó el técnico al inicio de la pregunta, provocando risas en la sala de prensa.

Después, ya en tono más serio, valoró positivamente su recuperación. “Está bien tenerle de vuelta. Lo hemos visto en el entrenamiento y me gusta lo que he visto, pero hay que gestionarlo”, explicó. El entrenador insistió en que el club quiere evitar cualquier riesgo innecesario con el jugador. “Ahora está bien, pero hay que ir paso a paso. Sabemos que tendrá que jugar y que tiene muchos años por delante”, afirmó.

La actitud de Gavi y su importancia para el equipo

Pero más allá del aspecto físico, Flick destacó especialmente la mentalidad del futbolista andaluz. El técnico considera que la intensidad competitiva del centrocampista es uno de sus principales valores dentro del equipo. “Tiene la actitud adecuada. Él confía en su cuerpo y en cómo puede jugar”, explicó.

Flick también destacó la personalidad del jugador dentro del campo: “Todos conocemos a Gavi. Me encanta su intensidad y lo que da por el equipo”. El regreso del centrocampista llega en un momento importante para el Barça, que necesita ampliar su rotación en el centro del campo en un calendario especialmente exigente.

Situación de la plantilla y evolución del equipo

Durante la rueda de prensa, Flick también repasó otros nombres propios de la plantilla. El técnico se mostró satisfecho con el rendimiento ofensivo de Robert Lewandowski y Ferran Torres en las últimas semanas. “Ahora es un buen momento para los dos. Vamos por el buen camino”, señaló.

También se refirió al caso de Roony Bardghji, que ha tenido menos minutos recientemente. “No pasa nada. Es muy profesional y tiene una actitud excelente. No es fácil jugar en este equipo con la calidad que hay”, explicó.

En cuanto a la cantera, Flick habló de Xavi Espart, uno de los jóvenes que han trabajado con el primer equipo durante las últimas semanas. “Cada jugador del equipo puede estar en el once inicial. Xavi entrenó con nosotros, tuvo una lesión y ahora vuelve a ser una opción”, comentó.

La evolución defensiva del Barça

Otro de los aspectos que analizó el técnico fue el rendimiento defensivo del equipo en las últimas semanas. Flick destacó la progresión de Gerard Martín y Pau Cubarsí, dos de los jóvenes defensores que están ganando protagonismo. “Gerard ha mejorado muchísimo en actitud y mentalidad. Siempre está concentrado en el partido”, explicó. Sobre Cubarsí también mostró satisfacción. “Estoy muy contento con ambos”, afirmó.

La situación defensiva del equipo ha estado condicionada por varias bajas recientes, entre ellas las de Balde y Koundé.

El Barça mira al presente, y al Newcastle

Aunque el partido ante el Sevilla centra ahora toda la atención del equipo, el calendario obliga al Barcelona a mantener también la vista puesta en el futuro inmediato.

Tras el encuentro de Liga, el conjunto azulgrana afrontará compromisos clave que pueden marcar su temporada, incluido el duelo decisivo ante el Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions.

Flick insistió en que la prioridad es mantener la concentración en el presente. “Estamos cien por cien centrados en el partido. Luego veremos qué ocurre”, concluyó.

Con el regreso de Gavi y una plantilla que recupera efectivos poco a poco, el Barça afronta el partido con la intención de reforzar su dinámica competitiva y dar un paso más en un tramo decisivo de la temporada.