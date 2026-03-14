Grandes noticias para Hansi Flick: Gavi recibe el alta médica mientras Lamine Yamal y Eric García se entrenan con normalidad

Hansi Flick recupera efectivos en el FC Barcelona antes del duelo contra el Sevilla FC en el Spotify Camp Nou. Lamine Yamal y Eric García se ejercitaron con normalidad tras superar sus molestias, mientras que Gavi recibió el alta médica 172 días después de su operación de rodilla. El partido coincide además con las elecciones a la presidencia del club

El FC Barcelona afronta con optimismo el partido de LaLiga frente al Sevilla tras una sesión de entrenamiento que dejó varias noticias positivas para el equipo de Hansi Flick. El técnico alemán recuperó a dos piezas importantes de su plantilla, Lamine Yamal y Eric García, mientras que Gavi recibió el alta médica tras varios meses de recuperación.

La sesión celebrada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper sirvió para ultimar los detalles del encuentro de la jornada 28 del campeonato, que se disputará en el Spotify Camp Nou. Un partido que llega en un momento delicado del calendario y que coincide además con la jornada electoral en el club azulgrana.

Recuperación clave para Flick

El regreso de Lamine Yamal y Eric García a los entrenamientos con normalidad supone un importante alivio para el cuerpo técnico. Ambos futbolistas habían encendido las alarmas en los últimos días tras no completar con normalidad la última sesión previa.

En el caso del defensa, el problema estaba relacionado con una sobrecarga muscular que obligó a reducir su carga de trabajo. El futbolista permaneció incluso al margen del grupo durante una jornada para recibir tratamiento con los fisioterapeutas del club. Sin embargo, el entrenamiento previo al choque contra el Sevilla confirmó que el jugador está completamente recuperado y disponible para el partido.

La situación de Lamine Yamal también había generado cierta preocupación. El atacante no pudo ejercitarse con normalidad por un malestar general que incluso le impidió asistir a una cena organizada por Ronald Araujo para toda la plantilla en un restaurante de Sant Cugat del Vallés.

Su ausencia en ese encuentro informal había despertado inquietud en el entorno del equipo, especialmente teniendo en cuenta la importancia que el joven extremo tiene dentro del sistema ofensivo de Flick. Pero el jugador de Rocafonda volvió a trabajar con el grupo sin problemas, despejando cualquier duda sobre su estado físico.

Gavi vuelve tras casi medio año de baja

Pero la gran noticia del entrenamiento fue el regreso oficial de Gavi. El centrocampista recibió el alta médica tras completar la sesión con normalidad y formará parte de la convocatoria para el encuentro ante el Sevilla.

El futbolista andaluz pone así fin a un largo proceso de recuperación que comenzó el pasado 23 de septiembre, cuando fue sometido a una artroscopia para reparar el menisco interno de su rodilla derecha. Han pasado exactamente 172 días desde aquella intervención quirúrgica.

Durante ese tiempo, Gavi ha seguido un proceso de recuperación progresivo que incluyó varias semanas de trabajo específico antes de reincorporarse al grupo.

El propio Barcelona anunció la noticia a través de sus redes sociales recordando una frase que el jugador pronunció tras la operación: “Volveré las veces que haga falta para defender al Barça”.

Un regreso importante en el momento decisivo

La vuelta del centrocampista llega en un momento clave de la temporada. El Barcelona encara un calendario exigente tanto en LaLiga como en la Champions League, donde todavía debe disputar la vuelta de los octavos de final frente al Newcastle. Además, la plantilla atraviesa una fase en la que varias piezas importantes acumulan desgaste físico.

Frenkie de Jong continúa lesionado, mientras que jugadores como Pedri y Marc Bernal han soportado una elevada carga de minutos en las últimas semanas. En ese contexto, el regreso de Gavi supone una alternativa importante para reforzar el centro del campo.

El canterano solo había podido disputar dos partidos esta temporada antes de su lesión, ante Mallorca y Levante, por lo que su regreso también tiene un fuerte componente emocional para el vestuario y la afición.

Flick apuesta por una vuelta progresiva

Pese al entusiasmo por la recuperación del jugador, el cuerpo técnico mantiene una postura prudente respecto a su regreso a la competición. Flick tiene claro que gestionará los minutos del centrocampista con cautela para evitar cualquier riesgo innecesario.

La idea es que el futbolista vaya recuperando sensaciones de forma gradual, tal como el técnico alemán ya hizo en otras situaciones similares dentro de la plantilla.

A sus 21 años, el club considera a Gavi una pieza estructural del proyecto deportivo a largo plazo, por lo que cualquier decisión sobre su participación tendrá en cuenta tanto el presente como el futuro del jugador.

Un partido especial para el Barça

El duelo ante el Sevilla no será un encuentro más en el calendario azulgrana. Además de su importancia en la lucha por la clasificación en Liga, donde se sitúan como líderes, el partido coincide con las elecciones a la presidencia del club. El Spotify Camp Nou vivirá así una jornada marcada por el fútbol y la política institucional del Barcelona.

Con Lamine Yamal y Eric García recuperados y con el regreso de Gavi, Flick afronta el encuentro con más recursos en su plantilla y con la esperanza de que el equipo pueda reforzar su dinámica en un momento decisivo de la temporada.