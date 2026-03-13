Víctor Font cierra la campaña electoral: "A partir del lunes cambiará la historia del Barça"

El candidato a las elecciones para la presidencia del Barcelona ha cerrado la campaña electoral con un discurso al socio, de cara a las votaciones y decisión que tendrá lugar el próximo domingo

Víctor Font ya cuenta las horas de cara a las votaciones del próximo domingo, dónde se elegirá al próximo presidente del Barcelona. El directivo cuenta con la competencia de Joan Laporta, al que esperar superar en las elecciones. De esta manera, el líder de Nosaltres ha cerrado la campaña electoral con un nuevo discurso de cara al socio, además de un mensaje con rotundo optimismo sobre lo que puede ocurrir si él finalmente es el elegido. En este sentido, apuntó que "haremos un club transparente y participativo y que será la envidia del mundo".

Víctor Font, optimista antes de las inminentes votaciones del domingo

Por su parte, Víctor Font fue el protagonista de un acto multitudinario que tuvo lugar en Barcelona, con socios apoyando a un directivo que se ha mostrado especialmente optimista por llegar a la presidencia del club: "Había gente que nos decía que no entendían porque hacíamos el esfuerzo, que no entendían porque queríamos participar en esta lucha electoral y nos intentaron hacer creer que no había partido. Pero la causa que defendemos miles de barcelonistas es una causa tozuda, es una causa que trasciende de nombres y personas. Es una causa por un Barça más justo, honesto, transparente, con un moviento peñístico fuerte, con una Grada d'Animació potente, con socios abonados respetados y con unos socios en la lista de espera transparente que se les trate como socios de verdad. Por un Barça donde las secciones sean tan importantes como el fútbol y que el Palau sea respetado. Una causa que es una causa de país, que está representado por la mejor institución del mundo".

En este sentido, Víctor Font siguió su discurso con un mensaje directo a los socios y sobre cómo afrontaría el cargo si es elegido presidente: "A partir del lunes cambiará la historia del Barça. Un Barça que será de todos, que abrirá las puertas a todos los barcelonistas de talento, que no dividirá ni romperá relaciones con el mejor de la historia o que no romperá relaciones con las leyendas del club que han sido los que han hecho grandes al mejor club del mundo. A partir del lunes, los socios y socias que lleváis décadas en las que se os dice que el Barça es de todos y que el Barça es propiedad de los socios, pero veis que solo vais a votar y no contáis para casi nada. Esto empezará a cambiar. El lunes, esta institución la gobernarán sus socios y socias como prioridad principal. Haremos un club transparente, participativo y que será la envidia del mundo, con independencia de si ganamos o no. Un club donde el sentimiento de pertenencia y el ‘més que un club’ continúen siendo una realidad tozuda"