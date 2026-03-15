Los dos peores calvarios foráneos de su historia: el segundo ya es la mitad del primero

La sexta derrota seguida de los blanquirrojos en sus visitas al Barça agranda a 16 años el gafe contra los culés, que ya es el segundo más largo... tras otro con los mismos protagonistas

La goleada encajada este domingo 15 de marzo de 2026 por el Sevilla FC en el Camp Nou es la sexta derrota seguida de los blanquirrojos en sus visitas a los azulgranas, a los que no gana desde hace más de 16 años. Así, la última alegría en partido oficial de los nervionenses como visitantes contra los culés data del 5 de enero de 2010, cuando un 1-2 en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey encarriló la clasificación para cuartos, sellada en el Ramón Sánchez-Pizjuán por el valor doble de los goles en campo contrario tras un 0-1, antesala de un sprint final que, tras tumbar a Deportivo de La Coruña y Getafe CF, acabó en título sevillista ante el Atlético de Madrid... en el Camp Nou.

Son ya 24 comparecencias consecutivas sin vencer a domicilio a los catalanes, segunda peor secuencia fuera de la entidad andaluza... tras una del doble de duración ante el mismo rival. En concreto, estuvo 48 partidos sin victorias ante el Barça con éste como anfitrión entre 1940 y 1987. Si entonces fueron nueve empates y 39 derrotas, en la actual racha de 24 únicamente se puntuó dos veces: 0-0 en la 11/12 y 1-1 en la 20/21, con lo que los resultados resultaron todavía más categóricos: dos igualadas y 22 vueltas de vacío en las dos docenas de visitas más próximas en el calendario.

Este gafe contra los culés, que se coloca en segundo lugar y justo a la mitad del antes mencionado, desbanca y deja en tercer lugar a las 23 salidas sin ganar ante la Real Sociedad entre 1955 y 1986. De esta forma, desde un 1-2 en Atocha el 16 de enero de 1955 y el 0-2 ya en Anoeta del 10 de septiembre de 1986 transcurrieron más de tres décadas, en las que se produjeron entre ambos en tierras donostiarras diecisiete triunfos blanquiazules y seis empates, uno de ellos en la prórroga del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey 80/81. Entonces, un gol de Juan Antonio Choya en el 114 dio el pase a los nervionenses, eliminados luego en 'semis' por el Real Sporting de Gijón, a la postre subcampeón del torneo.

Sin un triunfo liguero 278 meses más tarde

El anterior triunfo del Sevilla FC en el Camp Nou data, como ya se ha apuntado, del 05-01-2010 (1-2), pero es que el otro precedente más cercano, un rotundo 0-3, tampoco fue en el torneo de la regularidad, sino en la Supercopa de Europa, aunque el dato tiene truco, pues, aunque entonces oficiaba como local el FC Barcelona, el duelo se jugó en el Stade Louis II de Mónaco.

Para encontrar una victoria nervionense ante el cuadro azulgrana lejos de la capital andaluza en LaLiga hay que remontarse 278 meses, justos los que se cumplían este domingo. En concreto, el equipo adiestrado por Joaquín Caparrós vencía 0-3 al Barça de Louis van Gaal gracias al tanto de Javi Casquero y al doblete, saliendo desde el banquillo, de Mariano Toedtli. Fue el 15 de diciembre de 2002 en la jornada 14ª.