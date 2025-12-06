Alineaciones Villarreal - Getafe: Alineación probable de Villarreal y Getafe en la jornada 15 de LaLiga

El Villarreal busca alargar su racha de victorias frente a un Getafe que quiere mantener vivo el sueño europeo

Villarreal y Getafe juegan este sábado 6 de diciembre, a las 14:00 horas en el estadio de La Cerámica.

El submarino amarillo llega en la tercera plaza con 32 puntos, uno más que el Atlético de Madrid, y suma una racha de cinco victorias consecutivas que le ha permitido mantenerse en los puestos altos de la clasificación.

Mientras tanto, el Getafe se encuentra en la séptima posición, con 20 puntos en su casillero. En los últimos cinco compromisos ligueros, los azulones han logrado tres triunfos y dos empates, manteniéndose así cerca de los puestos de privilegio.

Bajas del Villarreal CF y Getafe CF

El Villarreal tendrá tres bajas importantes para el encuentro. Kambwala, el zaguero, estará fuera por una lesión en los isquiotibiales hasta enero; Logan Costa sufre una rotura del ligamento cruzado y no volverá hasta febrero; y Pau Cabanes, con el mismo percance que Logan Costa, se perderá los partidos hasta abril. Además, Pape Gueye no podrá jugar debido a la acumulación de amarillas tras la tarjeta que vio en el duelo ante la Real Sociedad.

Por su parte, el Getafe de Bordalás contará con la baja de larga duración de Davinchi. El lateral sufrió una rotura del menisco de su rodilla izquierda en octubre y todo apunta a que no regresará a los terrenos de juego hasta dentro de tres a cinco meses.

Marcelino renueva el once

El Villarreal saltará a La Cerámica con dos novedades respecto al equipo que jugó la semana pasada. Renato Veiga y Dani Parejo se incorporan al once titular, sustituyendo a Rafa Marín y a Pape Gueye, este último sancionado.

En la portería, Luiz Júnior seguirá siendo titular. Los laterales estarán ocupados por Pedraza y Santiago Mouriño, mientras que la pareja de centrales será Renato Veiga junto con Foyth.

En el mediocampo, el equipo contará con Comesaña y Parejo, ocupando la plaza de Gueye. Las bandas estarán cubiertas por Alberto Moleiro y Buchanan, y en la delantera repetirán Ayoze Pérez y Gerard Moreno como referencia ofensiva.

Bordalás mantiene su bloque

En esta jornada, Bordalás podrá contar con el regreso de Mario Martín, que cumplió ciclo de amarillas en el pasado encuentro ante el Elche. Además, Diego Rico será titular en lugar de Nyom y Mario Martín ocupará la plaza de Álex Sancris.

En la portería, David Soria sigue siendo indiscutible. Los laterales encargados de frenar a los extremos del Villarreal serán Diego Rico y Kiko Femenía, mientras que la zaga estará formada por Djené, Domingos Duarte y Juan Iglesias.

En el mediocampo, vuelve la llamada 'triple M': Arambarri, Mario Martín y Luis Milla, pilares fundamentales en el esquema de Bordalás. En ataque, los elegidos serán Adrián Liso y Borja Mayoral, encargados de generar peligro y buscar el gol.

Onces probables del partido Villarreal CF - Getafe CF, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga

Villarreal CF: Luiz Junior; Santiago Mouriño, Renato Veiga, Juan Foyth, Pedraza; Buchanan, Comesaña, Parejo, Moleiro; Ayoze Pérez, Gerard Moreno.

Getafe CF: David Soria; Diego Rico, Djené, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Kiko Femenía; Mauro Arambarri, Mario Martín, Luis Milla; Adrián Liso y Borja Mayoral.