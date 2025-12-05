Bordalás llega con confianza al partido ante el Villarreal y pide fichajes: "El club sabe las necesidades"

El técnico azulón destaca la recuperación del equipo tras la Copa y advierte sobre el enorme potencial del conjunto amarillo

José Bordalás compareció este jueves con un mensaje firme: el Getafe llega preparado y mentalizado para uno de los desplazamientos más exigentes del curso. Después del sufrido triunfo en Copa ante el Navalcarnero, el entrenador azulón quiso rebajar alarmas, subrayar el trabajo del grupo y destacar el potencial del Villarreal de Marcelino, un rival al que considera de “nivel altísimo”.

Bordalás defiende a su equipo y llama a la calma

Bordalás comenzó su intervención dejando claro que la victoria copera no ha dejado secuelas en el vestuario. El técnico insistió en que el equipo llega a La Cerámica con buenas sensaciones tras una semana de carga emocional y física. “Los jugadores han recuperado bien del esfuerzo del martes y contra el Elche. Hemos trabajado para preparar el partido y han entendido lo que tenemos por delante, un encuentro muy complicado ante un gran equipo, pero están con ilusión”, afirmó.

El alicantino también quiso zanjar cualquier lectura negativa derivada del sufrimiento en Copa. Reconoció que analizó con el vestuario las dificultades del duelo, pero sin dramatizar: “No regaño; dialogo. Estas cosas pasan. En esta eliminatoria ha habido sorpresas y dificultades para todos. Está totalmente olvidada. Ahora solo pensamos en el Villarreal”.

Máximo respeto a Marcelino y elogios al Villarreal

El técnico no escondió su admiración por el conjunto amarillo. “Es un grandísimo equipo, tiene un potencial enorme, no solo a nivel ofensivo. Ha sabido confeccionar una plantilla de altísimo nivel y es difícil ganar a un equipo de esa talla”, recalcó.

Bordalás también lamentó la baja de Gerard Moreno, aunque dejó claro que no cree que vaya a ser un condicionante: “Lo siento por el chico. Es un magnífico jugador, pero el Villarreal tiene muchos delanteros de nivel altísimo. Un contratiempo así no debe ser un problema para ellos”.

Sobre Marcelino, fue rotundo. “Es un grandísimo entrenador. Lleva muchos años demostrándolo. Le tengo gran admiración y respeto”, subrayó.

Nyom, la afición y el mercado de invierno

Uno de los nombres propios fue Allan Nyom, protagonista ante el Elche y futbolista muy valorado por el técnico. “Es un grandísimo profesional, un compañero ejemplar. Tenerle siempre es positivo, no solo por el gol, sino por su comportamiento dentro y fuera del campo”, expresó.

Bordalás también dedicó unas palabras a los 150 aficionados que viajarán a Castellón. “Estamos muy agradecidos. Ojalá hagamos un gran partido para ellos y darles una alegría, porque se lo merecen”, dijo con emoción.

En cuanto al mercado, confirmó necesidad pero pidió calma: “El club sabe las necesidades. La dirección deportiva trabaja sin descanso para conseguir un refuerzo que equilibre la plantilla”., concluyó.