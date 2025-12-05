Marcelino no quiere excusas antes de medirse al Getafe: “Sea o no sea el tiempo suficiente para recuperarse, tiene que ser”

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, ha comparecido en la rueda de prensa previa al Villarreal - Getafe de la jornada 15 de LaLiga. Tras una gran actuación en liga que los ha llevado a situarse como terceros, el ‘Submarino Amarillo’ quiere proseguir con la racha ante un rudo conjunto azulón

El Villarreal recibe en Estadio de la Cerámica al Getafe como parte de la jornada 15 de LaLiga. El sábado a partir de las 14.00 horas, el técnico groguet, Marcelino García Toral, tiene un gran reto por delante para superar a un siempre duro conjunto azulón, comandado por Bordalás. Por ello, el asturiano ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro para analizar el partido, el cansancio acumulado tras la Copa del Rey y hablar de algunos nombres propios, entre los que se sitúan algunos jugadores que son duda para el encuentro.

Con un apretado calendario por delante, el ‘Submarino Amarillo’ debe de hacer frente a su participación en tres competiciones: LaLiga, Copa del Rey y Champions League. Sobre esto ha hablado Marcelino, conocedor de la importancia que tiene dar descanso a sus jugadores para evitar posibles lesiones: “Bueno, sabíamos ambos horarios con antelación, y la competición nos exige a esto. Luego también tenemos partido de Champions el próximo miércoles. Hay que cuadrar todo”.

Tras una sufrida victoria en los penaltis ante el Antoniano, el Villarreal estará en la siguiente ronda de la Copa del Rey, pero afrontará una nueva jornada de liga con un cansancio extra fruto de la prorroga disputada: "Bueno, jugamos una prórroga que no teníamos pensado. También es fuera de casa, llegamos tarde, pero sea o no sea el tiempo suficiente para recuperarse, tiene que ser. Así que no hay otra solución, no sirven excusas para afrontar el partido”.

Con los pies en la tierra al hablar de LaLiga

La gran temporada del conjunto amarillo en LaLiga ya ha dejado de ser una sopresa y, victoria a victoria, los de Marcelino se han convertido en el tercer candidato al título de liga. Preguntado sobre este tema, el técnico quiso centrarse en el siguiente encuentro y mejorar defensivamente para consolidar todo lo logrado: “La primera acción tras pérdida y una defensa capaz, después de varias jornadas sin hacerlo, de volver a dejar la portería cero. Lo cierto es que últimamente nos están metiendo con lazos, pero bueno, también precedidos de alguna toma de decisión no adecuada por nuestra parte”.

Además, quiso hacer hincapié en el factor campo y el apoyo moral que supone jugar frente a la afición groguet: “Jugamos en nuestro campo, que nos encontramos muy bien. Que, con la ayuda del público, que esperemos que esté el campo lleno, pues nos ayude también a sumar tres puntos muy importantes. Y saber que el partido va a ser largo, que vamos a tener que tener paciencia y no perder una idea clara de juego que nos va a seguir este partido”.

Nombres propios y varias dudas

El encuentro ante el Getafe llega con varios nombres propios marcados en rojo. Entre ellos destaca Gerard Moreno que, tras volver a un gran nivel de su lesión, ha recaído y será baja para esta jornada. Aun así, Marcelino tuvo palabras tranquilizadoras: “Creemos que es una lesión más o menos recurrente, pero que a la vez es menor”.

Mouriño es otro jugador en duda, donde el técnico asturiano tiene claro cual sería su sustituto en la banda derecha: “Si definitivamente, que ya veremos, se confirma la baja de Mouriño, pues sí, jugó Altimira, pues lo normal es que juegue Pau Navarro este partido”.

Por último, Marcelino pidió paciencia con un Mikautadze muy criticado en los últimos partidos y que ha tenido molestias en la rodilla durante las últimas semanas: “En cuanto a Mikautadze, pues yo siempre me gusta ser prudente y paciente. Y tenemos que intentar ser pacientes con un jugador que nos parece de muy buena calidad. Que ha tenido ese problema y que le ha dificultado el seguir con esa continuidad que venía teniendo. Y yo creo que ahora está muy bien. Muy bien de ánimo, muy bien de actitud”.

El Villarreal tiene por delante un importante duelo para no perder la dinámica ante un Getafe que, fiel a su planteamiento y estilo de juego diseñado por José Bordalás, pondrá las cosas muy difíciles al entrenador asturiano que resume así el encuentro: “Para ambos equipos va a ser difícil contrarrestar al otro”.