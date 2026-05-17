Duro mensaje de Salah que desata la guerra con Arne Slot en el Liverpool: "Clasificarse para la Champions League es lo mínimo"

La derrota ante el Aston Villa encendió todas las alarmas en Anfield y empujó a Salah a alzar la voz: el egipcio exige identidad, orgullo y una clasificación a la Champions que considera lo mínimo para el Liverpool

El Liverpool cayó derrotado ante el Aston Villa. Cuatro goles del conjunto de Unai Emery que vuelven a desatar una guerra en el equipo de Arne Slot, con Mohamed Salah como protagonista. El jugador egipció emitió un comunicado en sus redes sociales por el momento que atraviesa el club de Anfield, quintos en la tabla con 59 puntos.

En este sentido, a falta de una jornada para que acabe la temporada en la Premier League, el riesgo de que el Liverpool quede fuera de puestos de Champions League puede ser real, ya que equipos como el Bournemouth, Brighton o Brentford vienen pisando los talones. Por ello, Salah dejó claro que la clasificación para jugar la Copa de Europa debe ser "lo mínimo".

Salah estalla: "El Liverpool debe volver al heavy metal que hacía temblar a Europa"

De esta manera, Mohamed Salah comenzó su comunicado de la siguiente manera: "He presenciado cómo este club ha pasado de ser un equipo de escépticos a creyentes, y de creyentes a campeones. Eso requirió mucho esfuerzo y siempre hice todo lo posible para ayudar al club a llegar allí. Nada me enorgullece más que eso".

Además, Mohamed Salah, del que habló el portero del Betis Adrián, explicó "que nosotros nos desmoronemos ante otra derrota más esta temporada ha sido muy doloroso y no es lo que nuestros aficionados merecen. Quiero ver al Liverpool volver a ser ese equipo de ataque heavy metal que los rivales temen y volver a ser un equipo que gana trofeos".

Salah marca el camino y avisa al vestuario: identidad innegociable, autocrítica dura y un mensaje final

Salah, que cuenta con el interés del Al-Ittihad, siguió reflexionando tras una dura temporada en el Liverpool: "Ese es el fútbol que sé jugar y esa es la identidad que necesita recuperarse y conservarse para siempre. No puede ser negociable y todo aquel que se una a este club debe adaptarse a ella".

Por otro lado, Salah hizo autocrítica y apuntó al vestuario del Liverpool: "Ganar algunos partidos de vez en cuando no es lo que debería definir al Liverpool. Todos los equipos ganan partidos. El Liverpool siempre será un club que significa mucho para mí y para mi familia. Quiero verlo triunfar mucho después de que yo me haya ido".

Por último, Salah concluyó su comunicado de la siguiente manera: "Como siempre he dicho, clasificarse para la Champions League de la próxima temporada es lo mínimo y haré todo lo posible para que eso ocurra".

Salah se apaga en el Liverpool: mínimos históricos y final a vida o muerte ante el Brentford

Salah está atravesando sin duda su peor temporada con el Liverpool. El jugador egipcio ha jugado 26 partidos en la Premier League de 37 jornadas que se han disputado hasta la fecha, habiendo firmado tan solo siete goles y seis asistencias, números muy pobres comparando sus anteriores campañas. Sin ir más lejos, en la 2024/2025, el extremo de 33 años dejó una marca de 29 goles y 18 asistencias, siendo uno de los líderes el año pasado.

Sin embargo, la crisis en el Liverpool con Arne Slot ha dejado a Salah en un segundo plano. El pasado sábado tuvo tan solo 17 minutos en la derrota ante el Aston Villa. Pocos minutos después de su entrada al terreno de juego, los de Unai Emery sentenciaron el choque en Villa Park con un 4-1, pese a que Van Dijk recortase distancias en el descuento del partido firmando el 4-1 definitivo.

De esta manera, Salah afrontará el último partido de la temporada contra el Brentford, que se sitúa en la octava posición de la tabla de la Premier League con un total de 52 puntos, siete menos que el Liverpool. Sin embargo, los de Arne Slot llegan a la jornada 38 con la obligación de ganar, en su despedida de Anfield esta campaña, para certificar la plaza de UEFA Champions League, que daría un respiro al club de cara a la 2026/2027.