Se intensifica el interés por Ander Barrenetxea: un viejo conocido lo tiene marcado en rojo

El extremo, que está lesionado actualmente y que se perderá el Mundial 2026, ha sido una de las buenas noticias de la Real Sociedad en esta temporada. Un rendimiento que no ha pasado desapercibido y que ha provocado que algunos equipos de la Premier League se fijen en él, siendo uno de ellos el Aston Villa de Unai Emery

Ander Barrenetxea ha sido uno de los mejores futbolistas de la Real Sociedad en esta temporada. El extremo ha tenido continuidad, por muchos momentos ha sido titular, y ha sido vital para que el equipo vasco gane la Copa del Rey, en cuya final marcó un gol. Su buen rendimiento no ha pasado desapercibido ya que el canterano de la Real Sociedad ha llamado la atención de varios equipos de la Premier League a los cuales se ha sumado, en las últimas horas, el Aston Villa de Unai Emery, ex de la Real Sociedad.

El Aston Villa también está interesado en Ander Barrenetxea, extremo de la Real Sociedad

Unai Emery, ex jugador de la Real Sociedad y ahora entrenador del Aston Villa, tiene en su agenda a Ander Barrenetxea, extremo de la Real Sociedad, según apuntan desde Inglaterra. Un interés que es normal ya que el canterano del club vasco ha firmado una buena temporada, ha hecho 4 goles y 5 asistencias en 34 partidos oficiales.

El buen rendimiento de Ander Barrenetxea ha provocado que equipos como el Manchester United o el Chelsea se hayan fijado en él tal y como ha hecho un Unai Emery que conoce bien el talento que se forma en Zubieta. Y es que no hay que olvidar que el entrenador también llegó a ser futbolista profesional después de haber pasado por la cantera de la Real Sociedad.

Unai Emery tiene como uno de los principales objetivos en el próximo mercado de fichajes de verano el fichar a un extremo. Uno de los que más gusta es Ander Barrenetxea, pero también sigue de cerca a Jesús Rodríguez, del Como 1907, a Víctor Muñoz, de CA Osasuna, y a Ez Abde, del Real Betis.

Es posible que Ander Barrenetxea, de 24 años, sea uno de las opciones más caras para el Aston Villa. El extremo tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2030 y el club vasco, de momento, no tiene ninguna intención de venderlo a no ser de que llegue una oferta irrechazable. La cláusula de rescisión de Ander Barrenetxea con la Real Sociedad asciende a 75 millones de euros. El equipo txuri-urdin cuenta con el canterano de cara a la próxima temporada en donde el futbolista está llamado a ser importante en las cuatros competiciones oficiales que tiene que disputar (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España).

Ander Barrenetxea, centrado en su recuperación

Ander Barrenetxea no va a tener la oportunidad de revalorizarse en el Mundial 2026 a donde tenía opciones de jugar con la Selección Española después de que haber sufrido una lesión muscular.

El extremo está en la prelista de Luis de la Fuente, que ha mostrado confianza en el futbolista de la Real Sociedad tal y como demostró al convocarlo para los amistosos del pasado mes de marzo. A pesar de ello, Barrenetxea no podrá jugar la Copa del Mundo por una lesión en el aductor largo de la pierna derecha que lo va a mantener alejado de los terrenos de juego durante varias semanas, pero que no le va a impedir realizar con normalidad la pretemporada de la Real Sociedad.