El final de temporada de la Real Sociedad le da la razón a Matarazzo

El equipo vasco, después de ganar la final de la Copa del Rey, no ha mantenido el rendimiento en LaLiga ya que sólo ha logrado sumar tres puntos, tres empates, en las seis jornadas que ha disputado

La Real Sociedad ha ganado la Copa del Rey en esta temporada y es un éxito, pero el rendimiento en LaLiga del equipo vasco es extremadamente irregular, teniendo momentos malos y buenos. El nivel de juego, sobre todo el defensivo, y los resultados no han sido los deseados en estas últimas seis jornadas de LaLiga lo que da razón a la preocupación que mostró Pellegrino Matarazzo después de la derrota contra el Valencia CF.

La Real Sociedad: 3 puntos en los últimos 6 partidos de LaLiga

Es cierto que la Real Sociedad ha hecho a la perfección su trabajo, ha ganado la Copa del Rey y por tanto ha conseguido la clasificación para disputar la próxima edición de la UEFA Europa League, y eso ha conllevado que el equipo vasco haya caído en la relajación en el último tramo de LaLiga.

La Real Sociedad ha jugado seis partidos ligueros después de haber ganado la Copa del Rey y es uno de los peores de toda la competición. La Real Sociedad ha sumado tres empates, contra Rayo Vallecano, Real Betis y Girona FC, y tres derrotas, Getafe CF, Sevilla FC y Valencia CF. Especialmente dura ha sido el último tropiezo frente al Valencia CF que fue en casa, en Anoeta, y contando con un jugador más sobre el terreno de juego.

Esto hace que la Real Sociedad sea el cuarto peor equipo de Primera división en este tramo de competición. Iguala a 3 puntos a CA Osasuna y supera la puntuación de Girona FC y Real Oviedo que sólo han logrado sumar 2 puntos.

No es el único motivo para preocuparse ese, ya que la Real Sociedad tampoco está rindiendo bien en el aspecto defensivo. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ha encajado un total de 12 goles y es el conjunto más goleado en estas últimas seis jornadas de LaLiga.

La preocupación de Pellegrino Matarazzo con el final de temporada de la Real Sociedad

Es por tanto más que normal que Pellegrino Matarazzo esté preocupado por este final de temporada de la Real Sociedad tal y como mostró en la rueda de prensa después de la derrota contra el Valencia CF. "No es algo de estructura, es un tema de intensidad. Necesitamos mejorar en el proceso, en la comunicación, pero no es algo de estructura".

La Real Sociedad tiene previsto reforzar los puestos en defensa de cara a la próxima temporada debido a que el equipo vasco ha tenido un rendimiento deficiente en esa zona en esta temporada. De hecho, la Real Sociedad es el equipo más goleado de toda la Primera división, habiendo encajado un total de 60 goles, lo cual, sin duda, le ha lastrado a la hora de intentar luchar por la quinta posición o por quedar lo más alto posible en la clasificación de LaLiga en este final de temporada.