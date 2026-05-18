Luis Enrique respira aliviado con el parte médico de Démbéle tras saltar las alarmas en el PSG

Dembélé encendió las alarmas en el encuentro de ayer domingo ante el Paris FC, pero el PSG ha confirmado que fue sustituido "por precaución". El francés apunta a la final de la UEFA Champions League frente al Arsenal y Luis Enrique vuelve a respirar

Ousmane Dembéle dio el susto en el partido de ayer domingo contra el Paris FC. El francés pidió el cambio en el minuto 27, cuando el encuentro iba todavía 0-0, por lo que entró Gonçalo Ramos en su lugar. Luis Enrique, tras la finalización del choque, le quitó gravedad, en rueda de prensa, a las posibles molestias musculares del delantero, apuntando que "no era nada grave", dejando caer que el cambio podría haber sido por precaución.

Cabe recordar que el PSG ya es matemáticamente campeón de la Ligue 1 y no se jugaba nada, ya que diferenciaba al Lens, que ha acabado segundo en la clasificación con seis puntos de distancia con los de Luis Enrique. Por otro lado, el club francés, en el día después del partido frente al Paris FC, ha emitido un comunicado con el parte médico de Ousmane Dembélé, despejando las dudas en torno al estado físico del delantero.

Dembélé en alerta, pero listo: Luis Enrique cuenta con su estrella para la final de la Champions

De esta manera, el PSG ha confirmado las sensaciones con Ousmane Dembélé tras las pruebas médicas: "Ousmane Dembélé fue retirado por precaución durante el partido de ayer por la noche contra el Paris FC debido a una molestia muscular en el gemelo derecho. El jugador permanecerá en cuidados durante los próximos días".

Por ello, Dembélé, que fue clave contra el Bayern, apunta a estar disponible para la final de la Champions League, que tendrá lugar el próximo sábado 30 de mayo ante el Arsenal en Budapest. Todo parece indicar que Luis Enrique podrá contar con el último ganador del Balón de Oro para uno de los partidos más importantes de la temporada, dónde además los parisinos llegarán con el objetivo de volver a ser campeones de la Copa de Europa.

Dembélé renace entre lesiones: del calvario físico a verdugo europeo del PSG

Dembélé, con su futuro por decidir, no ha atravesado su mejor temporada a nivel físico. En septiembre sufrió una lesión en el muslo que le hizo perderse nueve partidos en total, sumando con el PSG y la selección de Francia. Por otro lado, el delantero fue baja durante unos 20 días en noviembre por otra lesión en el gemelo, de la que volvió a recaer el pasado mes de marzo. Tras ello, el ex del Barcelona ha ido cogiendo forma y volviendo poco a poco al once titular.

Luis Enrique sabe de la importancia de Dembélé y así se lo ha hecho saber en muchos partidos importantes esta temporada. El delantero francés respondió en encuentros como el de la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Liverpool, dónde logró un doblete con el que sentenció la eliminatoria a favor del PSG. Tras ello, el ex del Barcelona hizo tres tantos y una asistencia en las semifinales de Copa de Europa frente al Bayern.

Cuenta atrás en París: plantilla casi completa y Dembélé como el gran argumento europeo

Por otro lado, tras el encuentro de ayer domingo ante el Paris, al PSG solo le queda por delante la final de la Champions League, por lo que tendrá un total de 13 días para preparar el decisivo encuentro ante los de Mikel Arteta. Luis Enrique podrá recuperar jugadores que no pudieron entrar en la convocatoria para el duelo de la Ligue 1, como fueron los casos de Chavalier, Hakimi, Nuno Meses, Ndjantou y William Pacho.

El que seguro que estará es Ousmane Dembélé. El francés es uno de los motivos a los que se agarra el PSG para volver a salir campeones de Europa por segundo año consecutivo. Tras eliminar a dos de los mejores equipos de la Champions como Liverpool y Bayern de Múnich, el Arsenal se coloca como el último obstáculo para los de Luis Enrique para conseguir la deseada 'Orejona'.