Luis Enrique lo vuelva a hacer: el PSG campeón de la Ligue 1

El cuadro parisino se impuso este pasado miércoles al Lens por 0-2 y dejó a su rival sin posibilidades de alcanzarlo en el primer puesto. El técnico asturiano, que aún tiene la final de la Champions League por delante, suma su tercera Liga en Francia

El PSG de Luis Enrique, pese a las intentonas este curso del Lens, sigue dominando con mano de hierro la Ligue 1. Este pasado miércoles el PSG se enfrentaba a un Lens que esta temporada ha sido el único que le ha presentado batalla y que incluso tenía opciones de título en la última jornada siempre y cuando venciese a los de Luis Enrique en el duelo directo de ayer.

El PSG venció sin necesidad de hacer un encuentro brillante ya que con las paradas de Matvei Safonov y la gran pegada del delantero Kavaratskhelia y de Ibrahim Mbayse le bastaron a los de Luis Enrique para vencer en la 33 y coronarse campeón de la Ligue 1 a falta de disputarse una jornada en el campeonato galo. El PSG llegó a los 76 por los 67 del Lens.

El PSG de Luis Enrique vuelve a ser campeón de la Ligue 1

Esta es la tercera Ligue 1 que suma Luis Enrique como entrenador del PSG y entra en la lista de un palmarés casi perfecto para el entrenador español en la vecina Francia. Luis Enrique ha sumado 10 de los 13 títulos que ha disputado en los últimos tres años. El palmarés de Luis Enrique con el PSG es de tres títulos de Ligue 1, una Champions League (la primera para el PSG), una Copa de Francia, tres Supercopa de Francia y una Supercopa de Europa.

Luis Enrique, que disputará el próximo 30 de mayo la final de la Champions League, está teniendo una temporada casi perfecta con el PSG ya que fue campeón de la Supercopa de Francia ante el Marsella en el mes de enero, ganó la Supercopa de Europa ante el Tottenham en agosto pero sin embargo quedó apeado de la Copa de Francia por el otro equipo de la capital gala, el Paris FC, del que separan pocos metros entre ambos estadios.

Luis Enrique roza la perfección en el PSG

El pasado año Luis Enrique también rozó el pleno de títulos. Solo le faltó el Mundial de Clubes que se disputó el pasado verano en Estados Unidos y lo hizo perdiendo en la final ante el Chelsea por 3-0. Pero el gran éxito de Luis Enrique el pasado año fue llevar a las vitrinas del PSG el primer título de Champions League en la historia del cuadro galo. El PSG se impuso por 5-0 ante el Inter de MIlan y este próximo 30 de mayo tendrá una nueva oportunidad en la Champions League ya que podría sumar su segundo título consecutivo a nivel continental con el Bayern de Múnich como rival.

El PSG domina la Ligue 1 en los últimos 14 años

El PSG logró este miércoles la decimocuarta liga francesa de su historia, la duodécima en los últimos 14 años y la quinta consecutiva, que suponen la mejor secuencia seguida de títulos en esta competición del conjunto parisino. El PSG no se ha movido de la cima final ni en este curso ni en 2024-25 ni en 2023-24, las tres con Luis Enrique al frente del equipo, ni en 2022-23 ni en 2021-22.

La última Ligue 1 que perdió el vigente campeón fue en 2020-21, cuando el Lille lo desplazó del título por un solo punto de diferencia, debido a las ocho derrotas que sufrió el PSG. Las actuales cinco seguidas, en cualquier caso, no son la mejor racha de la competición, que aún mantiene el Olympique de Lyon, ganador de siete consecutivas de 2001 a 2008.