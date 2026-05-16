Banquillo de primer nivel a la vista de Matías Almeyda tras su despido del Sevilla: la historia se repite

El técnico argentino está entre los candidatos para sustituir a Sarri, por lo que, por segunda vez en su carrera, eligiría el mismo destino tras salir del Ramón Sánchez-Pizjuán

Matías Almeyda se mantiene muy pendiente del Sevilla y no esconde su deseo de que, pese a su abrupta salida, su exequipo firme la salvación tras tanto sufrimiento mientras que su futuro en los banquillos continúa en ebullición por la continua aparición de pretendientes para continuar su carrera tras su aventura fallida en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

De hecho, empezó a recibir llamadas pocos después de su destitución, sobre todo desde México, donde dos clubes se posicionaron con fuerza para devolverlo al fútbol azteca, Club América y Rayados. De hecho, trascendió que a principios de mayo el Pelado y su agente recibieron en Madrid a emisarios de Monterrey para mantener una reunión con la intención de acercar posturas.

Sin embargo, esta posibilidad se habría enfriado según apuntan desde México, posiblemente por el deseo de no precipitarse del argentino y la posibilidad de que surja una opción más interesante en el fútbol europeo.

Su regreso a la Lazio, sobre la mesa si se va Sarri

No en vano, en las últimas horas se le ha relacionado con un banquillo de prestigio que lógicamente ilusiona a Matías Almeyda, entre otras cosas, porque, al margen de tratarse de un destino de primer nivel, supondría regresar otra vez a uno de los clubes en los que militó en su carrera como futbolista, lo que ocurrió con el Sevilla.

De ese modo, desde Italia, más concretamente Corriere dello Sport, se apunta a Almeyda como uno de los candidatos para el banquillo de la Lazio si finalmente Maurizio Sarri abandona el cargo cuando acabe el curso. El rendimiento del equipo este curso -marcha noveno en la Serie A- y, sobre todo, las diferencias entre el prestigioso entrenador y el presidente lazial, Claudio Lotito, han provocado un probable escenario sin el técnico napolitano el curso venidero.

Reunión clave para determinar si está vía es factible

Después del derbi romano de este domingo entre la Roma y la Lazio está previsto que se produzca una reunión entre las dos partes para determinar el futuro del míster de 67 años, que regresó el verano pasado al cuadro celeste. La toma de decisiones en los fichajes es el principal punto de discordia y desde la capital italiana señalan que es muy posible que no haya acuerdo y que Sarri se marche, con el Nápoles deseando repescarle.

En la lista de posibles sustitutos aparece la figura de Almeyda, que militó en la Lazio como jugador de 1997 a 2000, justo después de poner fin a su etapa breve etapa en el Ramón Sánchez-Pizjuán, por lo que se podría repetir la historia de hace 26 años, ahora como entrenador.

Querido en el club italiano, obviamente no es la única opción que ha salido a la palestra, pues también se ha vinculado a otro exjugador como Sergio Conceição, a la par que lleva tiempo en los mentideros la vía de Attilio Palladino, la cual, sin embargo, no contaría con el visto bueno de Lotito.

Almeyda, encantado con la posibilidad de la Lazio

Lo cierto es que Almeyda vería con muy buenos ojos esta posibilidad, pues su propio entorno ha hecho llegar dicha información a esta redacción. Supondría un paso al frente en su carrera tras no poder triunfar en el Sevilla, a la vez que un desafío por la historia y caché de un club como la Lazio.