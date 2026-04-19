En el Sevilla fracasaron, pero en América se los rifan: las vidas cruzadas de Almeyda y Diego Alonso

Los dos ex técnicos sevillistas se encuentran en la agenda del Club América de México. Pero, además, el argentino también es una de las alternativas que maneja el Inter Miami, en cuyo banquillo ya se sentó el uruguayo

El Sevilla FC decidió prescindir de Matías Almeyda hace dos jornadas para tratar de variar el rumbo de un equipo a la deriva que sumaba cuatro jornadas sin vencer y se encontraba en esos momentos a tres puntos del descenso (uno más que ahora). El tiempo dirá si la apuesta por Luis García Plaza da el resultado esperado. Pero de lo que no cabe duda es de que el 'Pelado' ha fracaso en su primera experiencia en un banquillo de LaLiga. Pero no por eso deja de ser interesante para muchos otros clubes, surgiendo ahora como opción para el Inter Miami.

Matías Almeyda prioriza seguir en Europa

Como ha informado ESTADIO Deportivo, el técnico argentino ha recibido un buen número de ofrecimientos desde el mismo momento en el salió de Nervión. La mayoría de ellos, de Europa, donde le gustaría seguir ejerciendo tras haber pasado anteriormente tres temporadas al frente del AEK de Atenas. Pero también desde Sudamérica siguen muy pendientes de su situación, teniendo como competencia para uno de sus posibles nuevos destinos a Diego Alonso, que también salió por la puerta de atrás del Sevilla FC hace dos temporadas.

Los planes del Club América

Ya había trascendido que el Club América es uno de los interesados en Almeyda, que ha estado en Inglaterra 'aprendiendo' de Unai Emery. Pero según Fox Sports, la entidad azulcrema también maneja la alternativa del preparador uruguayo, en paro desde que fuese destituido a las primeras de cambio por el Panathinaikos hace la pasada campaña. Con todo, se trata de dos opciones, las de ambos ex sevillistas, que las 'Águilas' sopesan más bien de cara a verano, pues otras informaciones apuntan que el brasileño Roberto Jardine continuará en el cargo hasta entonces pese a la irregular marcha del equipo.

Los logros de Matías Almeyda en México y la oferta de Monterrey

En México, además, insisten que la posible llegada de Almeyda al Club América sería muy doloroso para la hinchada del Chivas, su gran rival. Pero es precisamente su buen hacer entre 2015 y 2018 con el conjunto de Guadalajara el que hace que siga manteniendo un gran cartel en el país azteca. Allí ganó una Liga MX, dos Copas, una Supercopa y y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Gracias a ese legado en forma de títulos, también Rayados de Monterrey tiene en cartera al argentino. En este caso se viene apuntando que el ex equipo de Sergio Ramos, en pleno proceso de compra del Sevilla FC junto a Five Eleven Capital, ya le habría presentado una oferta de dos temporadas con un sueldo similar al que percibía en el Sevilla FC.

El palmarés de Diego Alonso en México, donde también lo sigue Cruz Azul

En el caso de Diego Alonso, por su parte, también puede presumir de haber tenido un paso exitoso por el futbol mexicano. Allí, además de quedar tercero en el Mundial de Clubes de 2017, conquistó con el Pachuca el Clausura y la Liga de Campeones de la Concacaf, título que levantó igualmente en 2019 al frente del Monterrey. Por ello, también ha sonado para Cruz Azul, aunque sus aventuras europeas han sido más que decepcionantes.

Los pobres números de Almeyda y Diego Alonso en el Sevilla FC

En Grecia apenas aguantó nueve jornadas al frente del Panathinaikos, mientras que su etapa en Nervión es recordada como una de las peores en los últimos años, que ya es decir con la que está cayendo. Fue contratado por Víctor Orta para sustituir a Mendilibar, que en más de una ocasión ha criticado al hoy director deportivo del Valladolid por su falta de paciencia tras haber levantado meses antes la séptima Europa League. Pero en sus 14 partidos al frente del conjunto blanquirrojo el charrúa solo consiguió dos victorias, ante rivales de inferior categoría en la Copa del Rey. Se fue sin ganar en sus ochos encuentros en LaLiga (tres derrotas y cinco empates) y en los cuatro que dirigió en la fase de grupos de la Champions, todos ellos perdidos.

Matías Almeyda, por su parte, se despidió con un balance de 8 victorias, 7 empates y 14 derrotas en sus 28 choques en LaLiga, mientras que en la Copa del Rey superó tres rondas y cayó frente al Alavés. Ahora, además de tener pretendientes en México, también sería de una de las opciones que maneja el Inter Miami tras la inesperada salida de Javier Mascherano por motivos personales.

Xavi Hernández, el favorito del Inter Miami

El gran favorito del equipo liderado por Leo Messi ex Xavi Heránndez, en paro desde que salió del FC Barcelona. El catalán se reencontraría en el conjunto de Florida tanto con el crack argentino como con Luis Suárez. Pero si no logra convencer al catalán tiene en mente como alternativas a Marcelo Gallardo, que dejó en febrero su puesto en River Plate, y un Almeyda que ya pasó por Estados Unidos como técnico de San Jose Earthquakes entre 2018 y 2022, siendo su trabajo allí su gran aval para regresar a la MLS. Curiosamente, además, en el banquillo del Inter Miami se sentó en su día, entre 2020 y 2021, el propio Diego Alonso.