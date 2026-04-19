El sorprendente ataque de Sampaoli al Sevilla por el nivel de su cantera

El técnico argentino, actualmente en paro, ha explicado que en su método de trabajo es básico contar con jóvenes que compitan en los entrenamientos, criticando el panorama que se encontró en este sentido en su segunda etapa en Nervión

No es extraño ver cómo desde la distancia, el Sevilla FC se convierte en centro de las críticas por parte de algunos protagonistas que pasaron por sus filas, especialmente si salieron por la puerta de atrás. Lo hizo hace algunos días Matías Almeyda, al reprochar la "doble cara" de lo los dirigentes de la entidad, y lo ha hecho ahora su compatriota Jorge Sampaoli, que de manera un tanto sorprendente ha valorado negativamente el trabajo de cantera que se realiza en el club hispalense.

Las dos etapas de Jorge Sampaoli en el Sevilla FC

El de Casilda vivió dos etapas diferentes en el banquillo del Sánchez-Pizjuán, y en ninguna de ellas se caracterizó especialmente por dar oportunidades a los más jóvenes. En la 16/17, su Sevilla FC fue de más a menos, aunque logró acabar cuarto y con un pasaporte para la Champions. Un conjunto que en la primera vuelta llegó a soñar con el título en LaLiga y en el que el único jugador formado en la carretera de Utrera fijo en el once era el meta Sergio Rico, teniendo luego apariciones testimoniales futbolistas como Diego González, David Carmona, Borja Lasso y Carlos Fernández.

Tras aquella aventura, regresó en la 22/23 como relevo de Julen Lopetegui, pero después de 19 jornadas, fue destituido con el equipo, como ahora, a dos puntos del descenso, llegando luego con Mendilibar la última gran alegría sevillista con la séptima Europa League. En aquella plantilla estaban ya jugadores como Carmona o Kike Salas, e incluso Manu Bueno, además de Jesús Navas y un Bryan Gil que llegó cedido en enero. Pero Sampaoli, quizás con algo de rencor, no solo ha obviado por completo al Sevilla FC al valorar el trabajo que se hace en España con los jóvenes, sino que lo ha puesto como ejemplo negativo.

Sigue muy pendiente de LaLiga

"Es una Liga que me provoca mucho, me genera mucha atención, y me hace revivir recuerdos de mis etapas en las que estuve en el Sevilla. Es una liga que convive conmigo, normalmente, en cada fin de semana, en cada jornada, o cuando hay equipos españoles en la Champions. Me parece un fútbol que se ha equiparado bastante, donde hay partidos de equipos menores que han logrado competir con los equipos importantes, cuando antes que eran casi inaccesibles. Esto hace una liga más rica en condimento y la verdad que conozco cada traspaso, cada mercado. Lo sigo muy de cerca", ha apuntado el preparador argentino en una entrevista concedida al diario Sport.

La importancia de la cantera en el método de trabajo de Sampaoli

Con ese conocimiento de LaLiga que él mismo se atribuye, Sampaoli, en paro tras salir en febrero del Atlético Mineiro, afirmó también que "la base del éxito de la selección española tiene que ver con los jóvenes", destacando que "el primer diagnóstico para un entrenador que asuma un cargo es el análisis de la cantera". "Nosotros entrenamos siempre con un grupo de sparring formado por los jóvenes, los más prometedores, esos que tienen mayor potencial de elite dentro de la institución. De esta forma, entrenan y compiten con los más grandes y ahí se va viendo una promoción interna para que el entrenador pueda verlos todos los días. Hay un avance en la madurez del futbolista que tiene que ver con la competencia pura o con la competencia interna con sus pares, ¿no?", indicó.

Un método de trabajo que no pudo desarrollar del todo en Nervión, tras recalcar que a lo largo de su carrera ha sacado a "muchísimos, muchísimos" canteranos, algo que no hizo en el Sevilla FC. "Es mi manera de trabajar para verlos todos los días, tanto el grupo principal como el grupo de sparring. Esto me da la posibilidad de entrenarlos y verlos mucho. En Marsella hicimos debutar a varios. Bueno, en todos los equipos que hemos estado. En Sevilla, en el última etapa, tuvimos que armar con urgencia un recambio de jóvenes, aunque la base estaba bastante desvalorizada. En Francia, es contratar jugadores jóvenes de mucha capacidad. En realidad, es lo que ha hecho, por ejemplo, Cesc Fábregas en el Como: contratar jugadores de mucho nivel, jóvenes, con un promedio de edad muy bajo. El ejemplo es el Como que, además destaca en Italia. Es un entrenador con una mirada española, que ha llevado al Como a un nivel de competencia alto con jóvenes destacados que no son utilizados a lo mejor en sus equipos", explicó.

Rayo, Girona, Espanyol... buenos ejemplos entre los que no se encuentra el Sevilla FC

En en opinión, España "está creciendo mucho y apostando mucho por el fútbol base". Pero no considera que su ex equipo sea uno de los clubes que está brillando en esta faceta. "El Barça y el Madrid tienen culpa, pero muchos otros clubes también. Destacable es el caso del Rayo Vallecano, que a través de tener un buen entrenador ha logrado con una plantilla no muy elevada, competir muy bien en el entorno internacional y local, con mucha valentía, con mucho protagonismo. El Girona, en esta última etapa, también. El Espanyol, especialmente en la primera etapa del torneo, donde fue un equipo extremadamente agresivo y competitivo con cualquier rival, cosa que lo llevó casi el cuarto lugar de la Liga. También Villarreal. El Athletic no tanto esta temporada, pues le ha tocado el recambio generacional y le ha costado un poco más. Como contrapunto estaban equipos como Valencia o Sevilla, que no han encontrado nunca", sentenció.

La necesidad de una "estabilidad institucional" que tampoco encontró en el Sevilla FC

Por otro lado, Sampaoli, sin referirse directamente al Sevilla FC, dejó otra reflexión que inevitablemente trae al recuerdo su segunda etapa en el el club blanquirrojo, donde la lucha por el poder ya afectaba en el plano deportivo. "Es evidente que tiene que haber una estabilidad a nivel institucional para trabajar y a veces en el mundo del fútbol no siempre es fácil. Los entrenadores en España, o en Europa, saltan con rapidez, pero en Sudamérica, en Brasil, en Argentina o en México es mucho peor. Entonces es imposible. Por eso que digo que la urgencia y la necesidad provoca muchos errores de planificación. Siempre pongo como ejemplo el Girona porque con el mismo entrenador pasó momentos diferentes, de mucho auge, de casi pelear por mantener la categoría y de levantarse. Mucho tiene que ver con el perfil de futbolista escogido, que vaya en sintonía que la manera de sentir del entrenador", zanjó.