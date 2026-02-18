Jorge Sampaoli, cazador de finiquitos: el ex del Sevilla FC sigue aumentando una fortuna amasada a base de despidos

El Atlético Mineiro anunció la semana pasada el despido del entrenador argentino, que ha vuelto a embolsarse una indemnización millonaria, como ya hizo en las selecciones de Chile y Argentina, en el Flamengo, en el Rennes y sobre todo en el Sevilla FC, el club que más dinero tuvo que pagarle por un cese

Dicen que siempre rescinde y que su arte en el fútbol es cobrar... finiquitos. Jorge Sampaoli lo ha vuelto a hacer. La semana pasada, el técnico argentino volvió a ser despedido del Atlético Mineiro brasileño y volverá a cobrar una indemnización de la que aún no han trascendido cifras exactas pero que tiene a la prensa suramericana echando cuentas para ver a cuánto asciende la fortuna que el entrenador de Casilda ha ido amasando a base de escribir un final abrupto para casi todas sus experiencias en los banquillos. Ronda ya los 20 millones de euros y el Sevilla FC, club en el que además estuvo en dos etapas, tiene el dudoso honor de aparecer el primero en la lista como el que más dinero le ha pagado en este concepto.

A las selecciones de Chile y Argentina, con paso intermedio por el Sevilla FC, les costó un dineral

El primer finiquito documentado de Sampaoli lo cobra en enero de 2016 después de su polémica salida de la selección de Chile. Aunque accedió a sentarse a negociar con la ANFP, el acuerdo le reportó 1,7 millones de euros que no le debieron satisfacer demasiado, pues presentó una demanda que de momento no tiene respuesta judicial.

Su salida del combinado andino fue para fichar por el Sevilla FC, entidad de la que salió sólo un año después e incluso lo hizo dejando los 1,5 millones de euros de su cláusula de rescisión para poder cumplir su sueño de dirigir a Argentina en el Mundial de Rusia 2018. La AFA prescindió de sus servicios justo después del torneo y el técnico percibió en torno a 1,3 millones de euros más.

Santos FC, Sevilla FC y Flamengo, las siguientes víctimas de las fugaces aventuras de Sampaoli

Además de tener habilidad para cobrar compensaciones económicas, Sampaoli también anda rápido a la hora de buscar trabajo. En diciembre de 2018 firmó por el Santos FC, con quien comenzó tocando la gloria y acabó en los juzgados para luchar por el cobro de 700.000 euros entre el despido y las primas por objetivos conseguidos antes de que se torciesen las cosas. Sus dos siguientes contratos fueron breves y, quizás por ello, los cumplió íntegros: Atlético Mineiro (20/21) y Olympique de Marsella (21/22).

Eso fue justo antes de regresar al Sevilla FC a inicios de octubre de 2022 para sustituir a Julen Lopetegui. Firmó por dos años, hasta el 30 de junio de 2024, pero en marzo de 2023 ya había sido destituido a cambio de la jugosa cifra de 7,6 millones de euros -aunque algunas fuentes en su día reportaron que el entrenador argentino reclamaba al conjunto nervionense una deuda que rondaba los 11 millones.

Al Rennes le sacó 5 millones en dos meses y ahora espera un acuerdo con el Atlético Mineiro

Su siguiente parada fue el CR Flamengo, con el que firmó en abril de ese mismo 2023 (ni un mes estuvo en el paro) y cesó cinco meses después, tras perder la Copa de Brasil, previo cobro de todo su contrato pendiente: 1,7 millones de euros más. Tras pasar un año sabático, el Rennes francés le volvió a abrir las puertas del fútbol Europa pero no llegó a estar ni dos meses en la Ligue 1 (de noviembre de 2024 a enero de 2025), tiempo que le reportó 5,1 millones. Mayor rentabilidad, imposible.

El pasado mes de septiembre de 2025, Jorge Sampaoli anunciaba su regreso a Brasil para volver a hacerse cargo del banquillo del Atlético Mineiro, que la semana pasada hacía público su despido. Habrá que esperar a ver cuánto le saca a los blanquinegros para recalcular una suma que supera de manera holgada los 18 millones de euros en despidos en esta última década. Para presumir de ser un tipo 'amateurista', no está nada mal.