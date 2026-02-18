Azpilicueta roba protagonismo a Almeyda en el tercer entrenamiento de la semana en el Sevilla

El veterano central navarro se ha reincorporado a la dinámica grupal en la mañana de este miércoles, día de respiración contenida en Nervión a la espera de que salga la sentencia del Comité de Disciplina de la RFEF con los castigos impuestos a los expulsados Matías Almeyda, Joan Jordán y Juanlu Sánchez

La plantilla del Sevilla FC se ha ejercitado en la mañana de este miércoles, en la sesión tercera sesión de la semana para preparar el duelo a domicilio del próximo domingo ante el Getafe CF en la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Cuando, a eso de las 10:15 horas, los futbolistas saltaban a los terrenos de juego de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, el más buscado por el objetivo de las cámaras era el entrenador, Matías Almeyda, quien precisamente fue el último en salir en este día en el que conocerá la sanción que le impone el Comité de Disciplina de la RFEF por su tenso encontronazo con el colegiado navarro Iosu Galech Azpeteguía que previsiblemente le acarreará una sanción durísima.

Con permiso de Almeyda y de los igualmente expulsados Juanlu Sánchez o Joan Jordán, que también conocerán hoy sus respectivos castigos, el otro gran protagonista de la sesión matinal fue César Azpilicueta. El veterano defensor pamplonica tuvo que pedir el cambio al poco de empezar la segunda mitad del choque del pasado sábado ante el Deportivo Alavés por un fuerte golpe en la cabeza que le dejó mareado. Tras participar en el suave entrenamiento de recuperación del lunes en horario vespertino, en la mañana de este pasado martes se ejercitó de manera individual y en la jornada de trabajo de este miércoles por fin se ha reintegrado en el grupo.

Un día más, también se ha ejercitado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros el extremo Adnan Januzaj, quien después de acumular un mes alejado de los terrenos de juego por un problema en los isquiotibiales cuenta a priori con muchas posibilidades de entrar en la lista de convocados del Sevilla FC para la visita al Getafe CF. La recta final de la fase de recuperación también la encara ya Rubén Vargas, que permanece de baja desde principios de enero por una dolencia en el bíceps femoral y que en principio se integrará en el grupo a partir de la próxima semana para probarse de cara a El Gran Derbi ante en La Cartuja (domingo 1 de marzo). En caso de no poder llegar para enfrentarse al Real Betis -si lo hace, lo hará muy justo-, esperará ya Sevilla FC - Rayo Vallecano (8-M).

El parte médico del Sevilla FC lo completan los canteranos Joaquín Martínez 'Oso' y Andrés Castrín, además del operado Marcao Teixeira. Estos tres jugadores convalecientes, Rubén Vargas y los dos sancionados anteriormente citados (Juanlu Sánchez y Joan Jordán) son las cinco bajas confirmadas para ir al feudo azulón. Además, ante el 'Geta' jugarán cinco futbolistas apercibidos que se perderían el derbi en caso de ver una amarilla en tierras madrileñas: Lucién Agoumé, José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Tanguy Nianzou. El equipo nervionense se ejercitará en horario matinal los próximos jueves, viernes (10:00) y sábado (11:00).