Gallardo confirma su salida de River y cierra una segunda etapa sin títulos

Marcelo Gallardo anunció que dejará River Plate tras un segundo ciclo marcado por la irregularidad y sin títulos

A través de los canales oficiales de River Plate, Marcelo Gallardo confirmó que su segunda etapa como entrenador del club llegará a su fin. El técnico informó que el próximo jueves dirigirá su último encuentro, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura frente a Banfield, en lo que será su despedida en el Estadio Mâs Monumental.

La decisión fue comunicada luego de una reunión con el presidente Stéfano Di Carlo y el manager Enzo Francescoli, figura histórica de la institución. El anuncio se produjo un día después de la derrota ante Vélez Sarsfield, equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto, en un duelo cargado de simbolismo por los antecedentes entre ambos entrenadores.

Un mensaje cargado de emoción y autocrítica

En un video difundido en redes sociales, el “Muñeco” expresó palabras de agradecimiento, pero también de dolor por no haber alcanzado los objetivos trazados. Reconoció el apoyo incondicional de los hinchas y valoró el respaldo institucional recibido durante esta etapa.

Gallardo explicó que intentó ser breve para evitar que la emoción lo desbordara. Destacó el crecimiento estructural del club en los últimos años y manifestó su deseo de que River recupere pronto los buenos resultados deportivos que lo caracterizaron a nivel continental.

Un segundo ciclo lejos de la etapa dorada

El regreso de Gallardo, oficializado el 5 de agosto de 2024 tras la salida de Martín Demichelis, no logró replicar el éxito de su primer mandato. En contraste con aquella etapa gloriosa, esta segunda experiencia estuvo marcada por la irregularidad, la falta de contundencia ofensiva y una racha negativa que terminó por desgastar el proyecto.

En números, dirigió 85 partidos, con 35 triunfos, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad del 53,72 %. Sin títulos y con 13 caídas en los últimos 20 encuentros, el balance quedó lejos de las expectativas generadas por su propio legado.

El recuerdo imborrable de una era histórica

Pese a este cierre discreto, el nombre de Gallardo permanece ligado a la etapa más brillante de River. En su primer ciclo obtuvo 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores (2015 y 2018), esta última tras vencer a Boca Juniors en la recordada final disputada en Madrid. Aquella consagración lo convirtió en un símbolo eterno para la afición millonaria.

Bajo su conducción, el equipo también conquistó la Copa Sudamericana, múltiples Recopas, Copas Argentinas y torneos locales, consolidando una identidad competitiva que marcó época en Sudamérica.

Un futuro que apunta hacia la Liga MX

Con su salida oficializada, Gallardo quedará en libertad para negociar con otros clubes. Diversos equipos de la Liga MX cuentan con el respaldo económico para intentar seducirlo. Monterrey ya mostró interés en el pasado, mientras que Tigres, Toluca y América aparecen como instituciones con la capacidad financiera para afrontar su contratación.

Su perfil, respaldado por un amplio currículum internacional, lo posiciona como uno de los entrenadores más atractivos del mercado. No obstante, por encima de cualquier oferta, su figura quedará asociada para siempre al club de Núñez.

De futbolista destacado a entrenador de época

Antes de brillar en el banquillo, Gallardo tuvo una destacada carrera como jugador. Con River ganó la Copa Libertadores de 1996 y múltiples torneos locales. También sumó títulos en el fútbol europeo con AS Monaco y Paris Saint-Germain, además de experiencias en la MLS y Uruguay.

Su legado, tanto como futbolista como entrenador, lo coloca entre las máximas leyendas del club, a la altura de referentes históricos. Aunque esta segunda etapa no alcanzó la gloria esperada, su nombre seguirá ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva riverplatense.