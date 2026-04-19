García Plaza, pendiente de Azpilicueta, tiene un plan para la Feria de Abril

El entrenador sevillista ha diseñado una intensa semana de trabajo sin descanso y alejados del Real, alternando los cinco entrenamientos programados con los dos encuentros que habrá que disputar a domicilio frente a Levante y Osasuna

El Sevilla FC se juega la vida en este tramo final de temporada. La victoria ante el Atlético de Madrid trajo algo de oxígeno a un equipo que ha aprovechado el parón provocado por la disputa de la final de la Copa del Rey para tratar de seguir asimilando los nuevos conceptos de Luis García Plaza. Pero el hecho de que casi todos sus rivales directos ganasen también en la última jornada hizo que la situación siga siendo igual de angustiosa, con el descenso acechando a solo dos puntos de distancia.

Ahora toca responder a domicilio, aguardado dos salidas consecutivas, y con ese objetivo entre ceja y ceja, el técnico madrileño ha rematado la semana de trabajo este domingo con una nueva sesión a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios, donde la única ausencia ha vuelto a ser la de César Azpilicueta.

El estado de Azpilicueta

Tal y como ha informado el propio club nervionense en una escueta nota sobre un entrenamiento "sin novedades", el defensor navarro sigue son su particular proceso de recuperación, sin ofrecer un plazo estimado sobre su regreso al grupo. En una temporada marcada por sus continuas lesiones, por tanto, el ex del Atlético de Madrid sigue siendo seria duda para medirse el próximo jueves al Levante, sin que el nuevo técnico sevillista haya podido contar todavía con sus servicios. En el último partido de Matías Almeyda en el banquillo, ante el Valencia, se retiró en la primera mitad debido a una sobrecarga, pero mientras se probaba para intentar estar frente al Atlético sufrió una pequeña rotura en el aductor de su pierna derecha de la que sigue convalenciente.

El resto de la plantilla, disponible para García Plaza

Junto a Azpilicueta, del que García Plaza dejó entrever que cuenta más como lateral diestro que como central, solo se encuentra también en la enfermería el brasileño Marcao, que no volverá a jugar más esta temporada al no serle retirada incluso la ficha debido a su fractura en el escafoides del pie izquierdo. El resto están todos disponibles, incluidos Alexis Sánchez y Joan Jordán, que ya regresaron al trabajo junto al resto de sus compañeros este pasado sábado, tras los dos días de descanso de los que disfrutó el plantel.

Tampoco se espera visita institucional del Sevilla FC en la Feria de Abril

Así, mañana lunes dará comienzo una de las semanas más especiales del año en la capital hispalense. La ciudad entra en ebullición con la Feria de Abril. Pero en Nervión son conscientes de que no es momento de celebraciones y sí de trabajar duro para sacar la situación adelante. Por ello, no hay prevista ninguna visita institucional al Real, como en los últimos años, y a nivel deportivo la plantilla tampoco gozará de descanso alguno.

Entre la ciudad deportiva y el Sánchez-Pizjuán

García Plaza ha programado cinco entrenamientos que serán alternados con los dos compromisos que el equipo sevillista debe afrontar esta semana. Este lunes, el escenario elegido será de nuevo las instalaciones de la carretera de Utrera, donde el plantel volverá a ejercitarse a las 18:00 horas, repitiendo el martes por la mañana (10:30). Ya el miércoles, a la misma hora, el trabajo se trasladará al Sánchez-Pizjuán, donde el entrenador madrileño ofrecerá la rueda de prensa previa al encuentro ante el Levante, viajando ese mismo día hasta Valencia para comparecer en el feudo granjota el jueves a las 19:00 horas.

Tras dicho partido, el equipo regresará a la capital hispalense y se entrenará el viernes por la tarde (18:00), en la ciudad deportiva, regresando de nuevo en la mañana del sábado al estadio (10:30), donde García Plaza volverá a hablar ante los medios de comunicación antes de poner rumbo a Pamplona y cerrar la semana el domingo en otro duelo a domicilio ante Osasuna en El Sadar (18:30 horas). Todo ello, en plena Feria de Abril.