Arbeloa da el visto bueno al fichaje de Mourinho que es el elegido del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid sabe que está terminando su etapa en el banquillo del club blanco el cual está negociando con el portugués. Una operación que apunta a culminarse en los próximos días. Arbeloa también ha hablado sobre su relación con Mbappé y del partido contra el Sevilla FC

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en rueda de prensa antes del partido contra el Sevilla FC el cual no ha tenido importancia apenas debido a que casi todas las preguntas se ha centrado en la inminente vuelta de José Mourinho, con el que el Real Madrid negocia, y por la relación que Arbeloa tiene con Mbappé.

Arbeloa se mojado ante el regreso de José Mourinho como entrenador del Real Madrid, afirmando que si se produce estará muy feliz aunque conlleve su salida. "No entiendo bien lo del vestuario ingobernable. No lo comparto. El día que club tome una decisión, lo anunciarán cuando crean oportuno. Siempre he sido claro con José. Como madridista, siento que es el número 1. Dije lo mismo en Champions. Lo pensaba hace un mes y lo seguiré pensando. Siempre será 'uno di noi'. Si vuelve, estaré muy feliz de que esté en casa".

El Real Madrid y José Mourinho se encuentran en negociaciones avanzadas, estando el acuerdo muy cerca de culminarse. Una vez se resuelvan los últimos detalles, el portugués será oficializado como nuevo entrenador del club blanco.

Análisis del Sevilla FC

Arbeloa también ha hablado sobre el partido contra el Sevilla FC el cual carece de importancia ya que el equipo de la capital de España no se juega nada. "El Sevilla viene de ganar los últimos tres partidos, está haciendo las cosas muy bien con Luis García Plaza. Le ha conseguido dar la vuelta al Sevilla. El Pizjuán siempre es ilusionante para nosotros por el ambiente que se crea cuando vamos allí. Es una de las mejores aficiones de España. Va a ser una dura batalla una vez más".

Gestión del caso Mbappé

Arbeloa ha dicho que ha hablado con Mbappé y que todo está bien. "Le acabo de ver y le he dicho que estuviera tranquilo. Pueden parecer noticia, lo que dijo es algo que ya había hablado con él. Le doy naturalidad. Sé lo que es jugar todos los días y no jugar. Les entiendo. Sé que no estaba contento y me gusta. No comprendería que Kylian no quisiera jugar. Tiene normalidad para mí. En la situación que venía lo mejor era que jugase un rato en la segunda parte".

De hecho, el entrenador del Real Madrid ha dicho que no hay ninguna polémica con el futbolista francés. "No me ha dolido. Siempre que hablo con los jugadores no tengo miedo. Cuando hablo en privado, me gusta que se quede en privado, pero no me molesta que se comenté. Hablé con él antes del partido y lo que os comenté entonces, ningún problema".