Xabi Alonso, a un paso del Chelsea: anuncio inminente antes del Mundial

El exentrenador del Real Madrid está muy cerca de afrontar su primera aventura en la Premier League; el conjunto 'blue' ha intensificado los contactos, ambas partes ya se han reunido y se espera una decisión final muy pronto

Xabi Alonso está muy cerca de convertirse en nuevo entrenador del Chelsea. El técnico tolosarra, sin equipo desde que el 12 de enero fuera destituido del Real Madrid tras apenas 34 partidos al frente del equipo blanco, estaba a la espera de una nueva oportunidad para volver a los banquillos, y con la llegada del verano, tendrá su gran oportunidad.

Según apuntan varios medios desde Inglaterra además del afamado periodista Fabrizio Romano, Xabi Alonso ya habría mantenido contactos con el Chelsea para coger las riendas del club londinense, y pese a que no ha habido una decisión final, esta se espera muy pronto y parece que podría ser en el sentido del acuerdo definitivo.

La intención del Chelsea es la de anunciar a su nuevo entrenador antes de que dé comienzo el Mundial el próximo 11 de junio, para lo que apenas quedan cuatro semanas. Las conversaciones entre ambas partes se han acelerado en las últimas semanas, en las que el Chelsea también ha tanteado a otros candidatos como Andoni Iraola, Marco Silva o Oliver Glasner, que dejarán sus actuales equipos a final de temporada.

El tiempo da la razón a Xabi Alonso

Sin embargo, todo hace indicar que el elegido será el extécnico del Real Madrid, que salió del conjunto blanco siendo muy criticado y señalado como el gran responsable de los malos resultados, pero el tiempo parece haber dado la razón a Xabi Alonso.

Apenas cuatro meses después de su salida, el Real Madrid vive en plena crisis institucional y deportiva. Álvaro Arbeloa, su sustituto, tampoco ha podido enderezar el rumbo del equipo y la tensión en el vestuario ha ido a más hasta el punto de desembocar en la famosa pelea entre Fede Valverde y Tchouameni.

El propio Kylian Mbappé ha reconocido echar de menos al figura de Xabi Alonso tras su salida, pues sentía que había una idea de juego. "Teníamos una estructura, una idea de juego... y lo hemos perdido, y eso duele mucho para un jugador. Tuvimos la oportunidad de hacer grandes cosas. Lo hemos perdido todo en la segunda parte de la temporada", reconocía el francés tras el partido ante el Real Oviedo.

Incluso el propio Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha admitido que la contratación del técnico tolosarra no fue un error, pero que las circunstancias obligaron al cambio en el banquillo. "Se dieron unas circunstancias de que no hicimos pretemporada y físicamente te caes. Pensábamos que con el cambio podíamos resolverlo, pero duró un ratito y se volvió a caer. Yo no he hablado con ningún jugador nunca", explicó en la entrevista con Josep Pedrerol.

El Chelsea, un banquillo difícil

En Stamford Bridge, Xabi Alonso se encontrará un reto mayúsculo, pues ha tenido tres entrenadores en esta temporada. Comenzó en el banquillo Enzo Maresca, que la pasada campaña ganó la Conference League y el pasado verano el famoso Mundial de Clubes, sin embargo, la relación entre el italiano y la dirección del club inglés se fue deteriorando hasta el punto de anunciar su salida el 1 de enero. Calum McFarlane asumió el banquillo de forma interina durante una semana hasta la llegada de Liam Rosenior, con el que el equipo cayó en picado también en medio de rumores de filtraciones desde el vestuario. Hace tres semanas Calum McFarlane volvió a coger al primer equipo ya hasta final de temporada.