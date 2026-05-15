Guardiola mantiene la incertidumbre con Rodri de cara a la final de la FA Cup contra el Chelsea: "Veremos"

Guardiola llega a la final de la FA Cup con toda la plantilla del Manchester City disponible, pero mantiene el misterio con Rodri Hernández, al mismo tiempo que enciende la previa con ilusión: "Ya lo hicimos en el pasado, y mañana tendremos que hacerlo". El centrocampista español lleva cinco partidos seguidos sin poder entrar en la convocatoria, casi un mes sin tener minutos

Pep Guardiola ha hablado, en rueda de prensa, en la previa del Manchester City - Chelsea, correspondiente a la final de la FA Cup, que tendrá lugar mañana sábado en Wembley a las 16:00 (hora española). Entre otras preguntas, el técnico catalán respondió y habló del estado físico de Rodri Hernández, que lleva cinco partidos consecutivos sin poder entrar en la convocatoria, entre los que el club inglés ha firmado cuatro victorias y un empate.

En este sentido, Pep Guardiola ha confirmado la disponibilidad de todos sus jugadores. Sin embargo, el entrenador del Manchester City ha querido mantener la incertidumbre en torno al estado físico de Rodri Hernández: "Veremos. Viajaremos y veremos". Por ello, a falta de tres partidos para que el club inglés acabe la temporada, todavía sigue siendo una incógnita que el centrocampista de España pueda tener minutos.

Guardiola enciende la previa de la final de la FA Cup: "Es ilusionante, queremos levantar la Copa ante el Chelsea"

Por un lado, Pep Guardiola mostró sus sentimientos a falta de 24 horas de poder ganar un nuevo título con el Manchester City: "Es muy ilusionante, por supuesto. Ojalá nos vaya mejor que en las dos últimas finales. Tenemos nuevos jugadores, y esas finales están en el pasado. Será un partido nuevo, contra el Chelsea. Tenemos que intentar levantar la Copa".

Guardiola, que puede perder a Rodri la próxima temporada, habló sobre el mensaje al vestuario: "El mensaje es sobre cómo tenemos que movernos, correr y jugar para ganar al Chelsea. Ese es el mensaje. Es la final de la FA Cup, en Wembley, con dos equipos prestigiosos. Con nuestra afición, que hará el esfuerzo de viajar a Londres, algo que hoy en día no es barato. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para ganar, como siempre".

Guardiola reivindica su temporada con el Manchester City: "Muy, muy buena"

Guardiola hizo balance de la campaña con el Manchester City a falta de lo que ocurra mañana sábado ante el Chelsea: "El éxito de una temporada depende de los títulos que ganes, a veces no ganas ninguno y la temporada es buena, y a veces ganas títulos y la temporada es mala. Ya dije hace unas semanas que esta temporada ha sido muy, muy buena".

Por otro lado, Guardiola, el sueño de Italia, habló del descanso físico y psicólogico de sus jugadores: "Preferiría haber tenido siete días de descanso como el Chelsea, pero cuando llegas a la final sueles tener menos días. El calendario es el que es. No es ideal, pero es lo que hay. Ya lo hicimos en el pasado, y mañana tendremos que hacerlo".

De esta manera, Pep Guardiola, sabiendo que el Manchester City viene de jugar el pasado miércoles, afirmó que "cuando un equipo grande tiene circunstancias más difíciles tienes que dar un extra, es lo que tenemos que hacer. Es simple. No es el escenario perfecto, porque no hemos entrenado nada desde el partido contra el Palace, pero confío en lo que tenemos que hacer. Lo intentaremos".

Guardiola bromea con Wembley: "24 partidos y aún sin una grada con mi nombre"

Pep Guardiola habló de que será el partido número 24 en Wembley como entrenador del Manchester City: "Es decepcionante que no haya una grada con mi nombre. O un palco o algo. Quizá tenga que ir 24 veces más. Es un lugar especial, por supuesto, desde que jugamos con el Barcelona en 1992 para ganar la primera Champions League".

"Luego contra el United como entrenador del Barcelona y todas las veces que hemos estado allí con el City. Es genial ir otra vez, con dos grandes equipos y dos grandes entrenadores. Estoy desesperado por hacerlo bien".

Por último, Guardiola recordó el 1-1 contra el Chelsea en Premier League: "No he tenido tiempo, lo haré en el tren. Jugaron distinto en cada parte, en la primera parte fueron más pasivos y en la segunda más agresivos. Tuvimos nuestros momentos pero nos empataron al final. Vi el partido contra el Liverpool, el último que jugaron, y sufrieron en los primeros 15 o 20 minutos pero luego se metieron en el partido con el gol de Enzo".