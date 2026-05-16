El Shaarawy deja la Roma y busca nuevo equipo

El delantero italiano saldrá de la Roma a sus 33 años tras diez años como 'giallorosso' solamente interrumpido por su salida durante dos temporadas al fútbol chino; de momento no piensa en colgar las botas a la espera de una nueva aventura

El delantero italiano Stephan El Shaarawy dejará la Roma a final de la temporada y será agente libre a sus 33 años para emprender una nueva aventura en el fútbol. El futbolista nacido en Savona anunció hace escasas horas que dejará el club romano, adonde llegó en enero de 2016 y donde ha estado desde entonces salvo dos años en los que jugó en el Shanghái Shenshua chino.

En esta última temporada su rendimiento disminuyó debido a una lesión en el tendón de Aquiles que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante dos meses. De hecho, tan solo ha participado en 26 partidos habiendo marcado un solo gol, en la Europa League frente al Midtjylland.

Una despedida "con el corazón lleno"

En un mensaje a través de sus redes sociales, el internacional italiano ha anunciado su adiós al club giallorosso tras "una temporada particular y difícil" pero con un inmenso orgullo por portar el brazalete de capitán.

"Hay lugares que se convierten en hogar sin que te des cuenta. Y luego, un día, te das cuenta de que ha sido mucho más... eran personas, emociones, vida. Para mí, estos 10 años han sido todo eso", ha escrito el delantero italiano en sus redes sociales.

"Llegué aquí con sueños, ambiciones y muchas ganas de demostrar. Me voy con el corazón lleno. Lleno de recuerdos, de batallas compartidas, de alegrías inmensas pero también de momentos difíciles que me han hecho crecer, dentro y fuera del campo. En este entorno he encontrado afecto verdadero, estima sincera y un sentido de pertenencia que va más allá del fútbol. Siempre he buscado honrar esta camiseta de la manera más auténtica posible, dando todo de mí mismo, cada único día, sin escatimar nunca", continuaba El Shaarawy.

Ser capitán de la Roma, lo más grande

En su mensaje de despedida, El Shaarawy también ha recordado sus mejores momentos en la Roma. "Hemos escrito páginas importantes juntos, viviendo emociones que permanecerán indelebles, como la victoria de un trofeo internacional que nos unió aún más y que siempre llevaré dentro de mí. Con el paso del tiempo han crecido las responsabilidades y llevar la banda de capitán ha sido mucho más que un rol: ha sido un honor inmenso y uno de los mayores testimonios de estima que podía recibir. Un privilegio que siempre llevaré en el corazón", ha reconocido sobre el hecho de haber podido llevar el brazalete de capitán.

En cuanto a su final, El Shaarawy ha dicho lo siguiente: "Como todas las historias, esta también ha tenido un comienzo y hoy se acerca a su fin. Ha sido una temporada particular, en parte difícil, pero eso forma parte del fútbol y no cambia lo que soy y lo que siempre he dado. El derbi será mi último partido en casa en el Olímpico. Y no hay partido mejor que este para poner en el campo todo lo que siempre he buscado en este juego, compromiso, respeto y dedicación por esta camiseta, pero sobre todo mi gratitud".

Así, el italiano ha querido agradecer a todos por estos años: "Gracias a la sociedad, que me ha dado la oportunidad de crecer como hombre y como futbolista. Gracias a mis compañeros, con quienes he compartido cada emoción. Gracias al staff, por el trabajo y el apoyo diario.

Y un gracias especial a vosotros, aficionados... porque me habéis hecho sentir uno de los vuestros, siempre. Me voy, pero una parte de mí se quedará aquí. Porque ciertas historias no terminan de verdad, solo cambian de forma. Seré eternamente agradecido a esta sociedad y sobre todo a esta ciudad que me ha dado tantísimo. Gracias Roma. Con afecto, Stephan".