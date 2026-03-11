Ángel Haro critica el parcial liguero del Betis, confía en hacer "algo importante en esta Europa League" y anuncia novedades en la obra del Nuevo Benito Villamarín

El presidente verdiblanco ha admitido que el equipo viene de hacer "malos partidos", pero confía en la capacidad de esta plantilla para superar el techo histórico de los octavos de final y anuncia la adjudicación de la primera fase de las obras del Proyecto Nuevo Estadio

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha atendido a los medios de comunicación a primera hora de la mañana de este miércoles desde el Aeropuerto de Sevilla, justo antes de que la expedición verdiblanca ha tomado un vuelo chárter con destino Atenas (Grecia), donde en la tarde de este jueves se enfrentará al Panathinaikos FC en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. Desde la terminal comercial, el máximo dirigente heliopolitano ha mostrado máxima confianza en la capacidad de la plantilla de superar este techo histórico del club en la segunda competición continental, además de arropar al vestuario ante el descontento por el deficitario parcial de dos puntos de nueve que encadenan en las tres últimas jornadas de LaLiga EA Sports.

Ángel Haro, exigente con el Betis: "Venimos de dos malos partidos y es un momento muy importante de la temporada"

"El equipo sigue muy ilusionado en los objetivos marcados esta temporada: estar lo más arriba posible en todas las competiciones. Venimos de dos tropiezos y, hay que decirlo, de dos malos partidos, uno contra el eterno rival que acabó en un empate. Afortunadamente, ahora los empates suponen un duelo y eso es positivo; pero todos esperábamos más. Ya hay que mirar hacia adelante y estamos con muchas ganas de hacer algo positivo este jueves".

"Hay momentos de la temporada que a lo mejor tiene pequeños altibajos, pero el equipo se repone, está con muchas ganas y seguro que hará un buen partido. Es un momento muy importante, no solamente en la competición europea, donde al final te juegas pasar o no pasar, sino también en liga, pues el domingo jugamos contra el Celta, que es un rival directo por la quinta plaza. Por lo tanto, ahora todos los partidos son muy importantes".

El presidente del Betis cree que el equipo tiene "potencial para hacer algo importante en esta Europa League"

"Bueno, hemos tenido 'suerte' con el sorteo en el sentido de que nos ha tocado la parte del cuadro más 'amable'; pero cada partido va a ser muy importante. Sin ir más lejos, este jueves jugamos contra el Panathinaikos, que está en un buen momento de forma. No ha perdido en los últimos siete partidos, lleva cuatro partidos seguidos ganados en su casa... No pensemos que esto va a ser fácil, aunque a priori el Betis tiene potencial para hacer algo importante en esta competición".

Haro desvela novedades en las obras del Benito Villamarín: ya está cerrada la primera adjudicación

"Pues sí, sí hay una novedad, porque ayer mismo adjudicamos a la constructora Acciona la que va a ser la primera parte del nuevo estadio, que son las excavaciones y el apantallamiento. Y estamos ya trabajando también en la fase colaborativa, que supondrá el que podamos tener un estadio en las líneas económicas y de calidad que nos marcamos en la Junta General de Accionistas", ha anunciado Ángel Haro tras la pregunta realizada por Juanjo Ponce, compañero de ESTADIO Deportivo.

"No me quiero coger los dedos hablando de cuántos días exactos durará, pero probablemente en un par de semanas vamos a ver ya movimientos. Incluso, posiblemente antes de esos movimientos, como digo, ya veremos en la explanada máquinas de excavación. Esto ya es inminente, porque como digo, ayer adjudicamos la obra", ha añadido más tarde el empresario de Villaverde del Río acerca del estado de las obras para levantar el que será el Nuevo Benito Villamarín.