Javi Guerra, el cheque veraniego del Valencia: Villarreal, Oporto y la Premier League no le pierden de vista

El mediocentro ha perdido protagonismo en los planes de Carlos Corberán, pero sigue teniendo un gran cartel y son varios los clubes que lo siguen de cerca de cara a la próxima temporada

El Valencia sigue trabajando para reforzar su plantilla en el mercado de enero, donde no se prevé la salida de hombres importantes y sí quizás de alguno de los jugadores que tienen un papel secundario. Pero en verano será otro cantar. A buen seguro, tocará formalizar de nuevo alguna venta de calado. Y entre los futbolistas de la plantilla con mayor cartel se encuentra Javi Guerra, aunque su protagonismo ha caído en picado en las últimas semanas. De hecho, Corberán solo le ha dado la titularidad en una de las cuatro jornadas más recientes, lo que no es obstáculo para que esté en la agenda de clubes importantes.

Una apuesta persona del Villas-Boas

Según informa Tribuna Deportiva, el Oporto está dispuesto a volver a la carga, después de que ya intentase su fichaje hace ahora justo un año. Aunque no hay oferta concreta, su presidente, el ex técnico André Villas-Boas, es su gran valedor. Pero el actual líder de la Primeira Liga portuguesa no está solo en esta carrera. También en la Premier League permanecen muy atentos a la situación del mediocentro. siendo varios los clubes interesados.

Cabe recordar en este sentido que el Manchester United ya se movió el pasado verano sin alcanzar un acuerdo, después de que la oferta del Milan, que puso sobre la mesa 16 millones fijos y otros cuatro en variables, tampoco convenciera al Valencia. Hubo muchas dudas con respecto a la continuidad de un Javi Guerra que inicialmente había rechazado la oferta de renovación presentada por la entidad. Pero finalmente en Mestalla mejoraron su propuesta, le triplicaron su salario y le colocaron una cláusula de rescisión de 100 millones de euros para convertirlo en un baluarte del proyecto, firmando hasta 2029.

El posible relevo de Dani Parejo

Por ello, el centrocampista no desea marcharse en estos momentos y solo piensa en recuperar su sitio en el equipo y contribuir a la deseada salvación. Aunque no solo le tientan desde el extranjero. En LaLiga, el Villarreal ni mucho menos se olvida de un jugador formado en su cantera hasta juveniles. Ya en el último mercado también barajó la posibilidad de lanzarse a por él. Pero la anunciada retirada de Dani Parejo hace que dicha posibilidad gane peso de cara a la próxima temporada.

Javi Guerra es muy del gusto de Marcelino García Toral y desde La Cerámica ya han dado orden de estar informados de todo lo que se cueza en torno al futuro del valenciano. Aunque en realidad en Mestalla tienen la obligación de tenerlos al tanto, pues no hay que olvidar que el 'submarino' tiene el 30% de su pase y se llevaría ese importante pellizco en caso de una futura venta a un tercero.

El Atlético de Madrid se desentiende

Por su parte, el que parece olvidar de momento del mediocentro es el Atlético de Madrid, que lo tuvo fichado hace dos veranos. Existía un acuerdo por 25 millones de euros, pero finalmente los colchoneros optaron por Conor Gallagher, ahora traspasado al Tottenham. Pese a ello, en los planes a corto plazo del club colchonero no está retomar esta vía.