Jaume Munar sueña en grande en 2026

Jaume Munar ha sido una de las grandes noticias del tenis español este 2025, sin embargo, lejos de conformarse quiere ir a más y sueña en grande de cara al 2026

El tenis español ha terminado el año de una forma espectacular, rozando una hazaña antológica en la Copa Davis, donde pese a no contar con Carlos Alcaraz, han rozado la gloria alcanzando la final ante Italia. Y aunque los locales terminaron ganando, la realidad es que se peleó con todo. Uno de los grandes culpables de esto fue Jaume Munar, quien asumió los galones tras la baja de Alcaraz y fue clave. Este fue el final de un curso de confirmación para él, en el que se ha asentado como un jugador muy importante.

Tras la gran temporada de su vida, en la que ha alcanzado sus máximos en el ránking y sobre todo, se ha convertido en un habitual de las altas instancias de los torneos importantes, ahora quiere más. Y es que el actual número 3 español sueña en grande para 2026: "No tengo objetivos tan marcados, sí que tengo sueños, muchos, como puse el otro día en una red social. Uno de ellos era vivir la Copa Davis como la he vivido, así que ya lo tengo cumplido. Otro, por ejemplo, sería ganar mi primer título ATP, pero más allá de eso no me pongo retos de números o ranking. Objetivos de ranking o resultados me pongo muy pocos o casi ninguno”.

Por lo pronto, la United Cup

Mientras que de cara a la temporada tiene mucho en la cabeza, lo primero es lo primero y en el caso del balear va a empezar muy pronto a pelear. Y es que va a ser el gran líder del equipo español en la United Cup, que este año retrasa su inicio y será el 2 de enero, por lo que de formas oficial la campaña arrancará ya después del año nuevo. Munar va a ser la gran estrella de un equipo en el que por parte femenina la batuta la llevará Jessica Bouzas. Y completarán el grupo Carlos Taberner, Andrea Lázaro y los doblistas Iñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers.

Eso sí, ha fallado la suerte, pues los españoles, que jugarán en la sede de Perth, han quedado encuadrados en el Grupo A junto a, Estados Unidos, vigente campeona, y que acudirá al torneo con dos Top-10 del ranking ATP y WTA como Coco Gauff y Taylor Fritz. Además de Estados Unidos, España se verá las caras en su grupo con Argentina, que acudirá al torneo con Sebastián Báez y Solana Sierra como principales exponentes.