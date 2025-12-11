Garbiñe Muguruza se suma a Feliciano López en el Mutua Madrid Open

El Mutua Madrid Open ha anunciado el fichaje de Garbiñe Muguruza, quien será desde esta edición de 2026 nueva codirectora del torneo, compartiendo cargo con Feliciano López, director desde 2019

El Mutua Madrid Open ha anunciado un cambio drástico en su organización, llevando la igualdad a la escala de poder, pues Garbiñe Muguruza se ha incorporado como co-directora del torneo, un cargo que compartirá con Feliciano López, consolidando así un modelo de liderazgo compartido y único en el mundo del tenis entre dos de los grandes tenistas del siglo en España y ahora referentes en lo que se refiere a los despachos en el mundo del deporte de la raqueta. Esta estructura bicéfala es algo inédito en cualquier otro evento de los circuitos ATP y WTA.

La exnúmero uno mundial y campeona de dos títulos de Grand Slam es actualmente directora de las WTA Finals. Muguruza se retiró oficialmente en la temporada 2024. Ahora, a sus 32 años, la española asume la co-dirección del evento junto a Feliciano López, que lleva en el cargo desde 2019, cuando relevó a Manolo Santana. La decisión de incorporar a Muguruza ha nacido directamente de la figura de Gerard Tsobanian, CEO del Mutua Madrid Open. Este nuevo modelo de co-dirección refuerza así la atención, el cuidado y las necesidades de los jugadores de los circuitos ATP y WTA, en este evento en el que durante dos semanas comparten espacio en la Caja Mágica.

Un ejemplo en ATP y WTA

Garbiñe se siente preparada para asumir la co-dirección del Mutua Madrid Open, lo que considera “un honor enorme”, en un evento que sigue dando pasos para consolidarse tras unos años en el disparadero por una potencial venta: “Este torneo siempre ha apostado por la vanguardia y por romper moldes, y me hace especial ilusión formar parte de un proyecto que sigue evolucionando y que no tiene miedo a liderar cambios importantes en nuestro deporte”.

Y es que el Mutua Madrid Open es uno de los mejores torneos del mundo: por su capacidad organizativa, por lo que ofrece a los jugadores y por la experiencia única que brinda a los aficionados, y la de Caracas es consecuente con ello: “Conozco muy bien cómo viven los jugadores cada día en un evento de esta magnitud y creo que esa sensibilidad es fundamental para seguir haciendo crecer un torneo de este nivel”.

Muguruza va a formar dupla con Feliciano López, que lleva años en el puesto, además de dirigir la Copa Davis, y ahora tendrá una ayuda muy útil: “Garbiñe llega para sumar, para aportar una perspectiva complementaria y necesaria, y para ayudarnos a construir un torneo aún más fuerte, más igualitario y más preparado para los retos de los próximos años. Estoy encantado de trabajar a su lado y sé que juntos vamos a llevar al Mutua Madrid Open todavía más lejos”.