España conmemora su primera Copa Davis, hace 25 años: ¿Quiénes fueron los protagonistas?

Álex Corretja, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero y Joan Balcells fueron los encargados de llevar a las vitrinas españolas la primera 'Ensaladera'

Coincidiendo con el 25 aniversario de la conquista de la primera Copa Davis de su historia, el equipo español que logró aquella gesta en el Palau Sant Jordi el 10 de diciembre de 2000 ha recibido este miércoles un homenaje por parte de la Federación Catalana de Tenis (FCT), en el Museo Olímpico y del Deporte Juan Antonio Samaranch de Barcelona.

Al acto han asistido Álex Corretja, Albert Costa y Joan Balcells -solo ha faltado Juan Carlos Ferrero- en representación de los jugadores, y Juan Avendaño y Jordi Vilaró, como miembros del G4, como se denominó el cuarteto de técnicos que dirigió aquel equipo y que también integraban Javier ‘Dudu’ Duarte y Josep Perlas.

También ha estado presente Agustí Pujol, presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFEF) en aquella época y que ha desvelado por qué se escogió Barcelona como sede de la final contra los australianos: "Se habló de jugarla en Canarias al aire libre, porque allí casi nunca llueve, pero recibí una llamada de Juan Antonio Samaranch (entonces presidente del COI) y me dijo: supongo que la final se disputará en Barcelona, ¿no?".

Corretja ha corroborado que Canarias fue una opción, -"incluso también se habló de Madrid", ha apuntado- y ha añadido algunos detalles sobre cuál fue su reacción: "Agustín me dijo que había la posibilidad de jugar en Canarias, que podían hacer una pista de la hostia en un parking que estaba al lado de un centro comercial. Y yo le respondí: ¿Estás de broma, no? El equipo y yo queremos que el resto de nuestra vida, cada vez que sobrevolemos la montaña de Montjuïc desde el avión y veamos el Palau Sant Jordi, sintamos que allí hicimos algo único".

Pujol, que apostó por un equipo de cuatro técnicos para ganar una Ensaladera que se le había resistido a España en las finales de 1965 y 1967 ambas también ante Australia, ha desvelado que contrató "a una charanga para que animara al público en el partido de dobles", después de comprobar que el ambiente en el Sant Jordi no había sido suficientemente caliente durante la primera jornada.

Albert Costa, que perdió el primer punto ante Lleyton Hewitt (3-6, 6-1, 2-6, 6-4 y 6-4), ha explicado que no supo aislarse "del componente emocional" de abrir la final de la competición, pero que "la experiencia de ese partido" le ayudó "para ganar Ronald Garros (ante Juan Carlos Ferrero) año y medio después".

Tras la victoria de Ferrero ante Patrick Rafter (6-7, 7-6, 6-2, 3-1 y retirada), llegó el turno en la jornada del sábado para Álex Corretja y Joan Balcells, quienes ganaron contra todo pronóstico a la pareja formada por Sandon Stolle y Mark Woodforde (6-4, 6-4 y 6-4).

"Ellos venían de ganar ese año creo que tres de los cuatro Grand Slams. El doble era el punto que todo el mundo daba por perdido, y creo que eso nos picó un poco", ha comentado Balcells.

El domingo, Ferrero dio el punto definitivo a España derrotando a Hewitt (6-2, 7-6, 4-6 y 6-4). Y Corretja, entonces el número uno del equipo español, se quedó sin disputar ni un solo individual, algo a lo que no da la menor importancia: "Esto se consiguió porque éramos un equipo, daba igual los nombres y quién era el número uno, tanto de los jugadores como de los capitanes".