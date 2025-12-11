La ATP reduce la lacra de jugar a deshoras

La ATP lleva años luchando para bajar la cantidad de partidos que acaban a altas horas de la noche y este 2025 ha encontrado la forma de conseguirlo

Hablar de tenis es muchas veces hacerlo de mística, puesto que no son pocas las ocasiones en las que hemos visto torneos en los que se han jugado batallas de horas y horas, con dos jugadores desgarrándose sobre la pista y sufriendo de lo lindo, a veces para ser campeones y otras para avanzar un ronda más. Solo que a veces esto sucedía a altas horas de la madrugada, lo que a larga afectaba a todos, ya fueran los protagonistas, como el público o la misma organización de los eventos. Por eso mismo la ATP optó por buscar cómo acabar de jugar bien entrada la noche y les ha salido bien.

Y es que han confirmado que las medidas establecidas, a modo de prueba, este 2025 para reducir los partidos que finalizaban a altas horas de la madrugada, se van a quedar para siempre. Para empezar la de no programar partidos a las once de la noche o más tarde, empezar las sesiones nocturnas a las 19:30h como muy tarde, mover partidos de una pista a otra cuando no hayan comenzado a las 22:30h y no programar más de cinco encuentros por jornada en cada pista, siempre que se empiece a las 11:00h. Estas han sido las normas que hicieron que bajara de 50 a 39 el número de encuentros finalizados más tarde de la medianoche.

Todo para acabar con momentos como el recordado duelo entre Thanasi Kokkinakis y Andy Murray en 2023 en el Open de Australia o los que suelen verse en Roland Garros, donde en 2024, antes de este cambio, Novak Djokovic piso varias veces la madrugada, hasta acabar lesionándose.

Ahora, el calendario

Una vez que parece que se ha controlado bastante el tema de las horas de juego, ahora a la ATP le queda un nuevo problema por delante, el del calendario. Y es que más allá de que jugar en ciertos torneos de madrugada sea algo puntual que afecta a algunos jugadores en según que torneo, el que haya demasiados torneos en tan poco tiempo sigue siendo el caballo de batalla de gran parte de la ATP. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev y prácticamente todos los capos se han mostrado muy en contra de esta deriva en la que cada vez se juega más, más tiempo -por los Másters 1000 de dos semanas- y en más sitios. Lo que va a obligar a que más pronto que tarde haya que abrir ese melón y tocar este tema.