Federer explica el plan de sus exhibiciones con Rafa Nadal

El tenista suizo ha comentado las ideas que planean en su cabeza sobre su regreso y el del manacorí a las pistas por una buena causa. Y, por el momento, descarta ejercer de comentarista

Al igual que en el fútbol son muchos los que siguen pagando entradas por ver a sus ídolos ya retirados disputar algún que otro partido benéfico para recordar sus maravillosos años, en el tenis podría pasar lo mismo en breve si dos componentes del Big Three, Roger Federer y Rafa Nadal, deciden llevar a cabo una idea que ambos tienen en mente.

Y precisamente el helvético se ha pronunciado esta semana sobre las exhibiciones con el tenista español, un proyecto que, poco a poco va tomando forma en sus respectivas cabezas. Tras haber dado la exclusiva el tenista suizo en la última Laver Cup disputada, se ha vuelto a pronunciar sobre ello en una entrevista con Tages-Anzeiger: "Sería fantástico si funcionara. Si jugáramos partidos de exhibición después de nuestras carreras, tendríamos más tiempo y no tendríamos que apresurarnos para el siguiente partido. Me imagino combinándolo con una buena causa, recaudando fondos para mi fundación e inspirando a los jóvenes jugadores locales. Aún no hay nada concreto planeado, pero veo que podrían surgir cosas interesantes".

El futuro de Roger Federer

Tras retirarse en el verano de 2022, Roger Federer todavía se está tomando con calma a qué dedicarse el resto de su vida. Más allá de los negocios que pueda tener el suizo, son muchos los que se preguntan a qué orientará su carrera laboral ahora. Algunos tenistas, tras colgar sus raquetas, eligen dar el salto a los banquillos y convertirse en técnicos de jóvenes promesas o de consagrados talentos, al tiempo que otros prefieren las cámaras y los micrófonos para comentar y analizar lo que acontece en los correspondientes torneos.

Pues bien, esto último no entra por ahora en la mente de Federer. Al menos, eso ha confesado en su última entrevista: "Por el momento no, me estoy centrando en mis hijos, es momento de interesarse por lo importante antes de que salgan de casa. Cualquier medio que me pregunta ahora mismo le diría que no, porque no tengo tiempo, aunque nunca digas nunca. Incluso Stefan Edberg jamás pensó en pasar dos años en el circuito conmigo, así que estoy dispuesto a ser el mentor de alguien que tenga preguntas, estaré feliz de dar mis consejos”.

El nuevo proyecto latino de Rafa Nadal

El extenista manacorí Rafa Nadal prevé la apertura, a finales de 2028 en Brasil, de su primera academia en Sudamérica, y suma otro nuevo centro a los ya existentes en Kuwait, República Dominicana, México, Grecia, Marbella, Hong Kong y Egipto.

El nuevo Rafa Nadal Tennis Center estará ubicado en Porto Belo (Santa Catarina) y será la primera academia en el continente sudamericano, lo que continúa con el plan de expansión internacional de la Rafa Nadal Academy by Movistar, según ha informado la institución este miércoles en un comunicado.

Además, el de Brasil se convertirá en la tercera academia de América Latina, después de los centros de República Dominicana y México. Las instalaciones contarán con 17 pistas de tenis, de las cuales nueve serán exteriores y siete cubiertas con una central, y combinarán las superficies de tierra batida y pista rápida, lo que permitirá un mayor desarrollo a los deportistas.

El nuevo complejo formará parte del ambicioso proyecto All Resort Club Residence, desarrollado por el Grupo All Wert, y la intención desde la organización es convertir este centro en uno de los destinos de ocio y deporte más avanzados del país. Además del Rafa Nadal Tennis Center, el recinto albergará ocho pistas de tenis junto a un gimnasio, un campo de golf iluminado, una playa artificial con piscina de olas, campos de fútbol, tres hoteles y una comunidad que superará los 12.000 residentes.

El mallorquín se siente muy contento "de que la expansión internacional llegue a Sudamérica, porque en Brasil hay mucha pasión por el deporte", y ha añadido que está convencido del "éxito del proyecto".