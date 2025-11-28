Landaluce cierra su pase a las ATP Next Gen Finals

La ATP ha confirmado la presencia de Martín Landaluce en las ATP Next Gen Finals, una noticia maravillosa para el tenis español, que puede tener hasta dos integrantes en esta edición si Rafa Jódar termina de cerrar su pase

El futuro del tenis español tiene nombre y apellidos, los de Martín Landaluce, que ha tenido un gran año de presentación en sociedad, especialmente en el tramo final del curso, en el que ha ganado varios Challengers y se ha ganado un objetivo final de peso, estar en las ATP Next Gen Finals. El madrileño ya dio un paso de gigante al colarse en el cuadro final del Open de Australia, pero tras ‘desaparecer’ en el medio del curso, poco a poco volvió a ser competitivo, y ahora tendrá una buena oportunidad de mostrarse ante jugadores muy contrastados de la zona alta del ranking.

El tenista español ha logrado la clasificación para este torneo que reúne a los ocho mejores tenistas menores de 20 años de la temporada entre el 17 y el 21 de diciembre en Yeda. Tras quedarse a las puertas de la clasificación en 2024, el madrileño hará su debut oficial en torneo de jóvenes maestros.

Landaluce, de 19 años, llega a la cita tras una temporada en la que conquistó el Challenger de Orléans, en Francia, fue semifinalista en Olbia en Italia, superó la fase previa del Abierto de Australia y alcanzó la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati. Además, en el principio del año accedió a las semifinales tanto en el Challenger de Canberra —el primero de 2025—, donde Joao Fonseca le apartó de luchar por el título, como en el de Villena, el último disputado y en que terminó de certificar el pase que hoy ha confirmado la ATP.

Un torneo con historia

Pese a ser un torneo relativamente joven, entre los campeones de las Next Gen ATP Finals se encuentran Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos grandes referentes del tenis actual. Además de Joao Fonseca, quien se lo llevó en 2024, en lo que fue una confirmación como lo que es, la gran estrella del futuro. Mientras que para esta edición, en la que el brasileño ha optado por no participar y descansar para el año que viene; ya tienen un billete para Yeda Jakub Mensik, Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmic y el propio Landaluce. El gran favorito es el checo, todo un top 19 mundial y que este año ha ganado in Masters 1000 en Miami. Por otro lado, faltan puestos por repartirse y al último opta otro tenista español, Rafa Jódar, que aún tiene que terminar de rematar su pase.