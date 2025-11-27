Las nuevas vacaciones de Carlos Alcaraz con el mar como protagonista

El murciano, quien tuvo que adelantar sus vacaciones por lesión y se quedó con las ganas de disputar la Copa Davis, está aprovechando el tiempo todo lo que puede: playa, NBA, pesca...

Nada de Ibiza ni nada de Murcia. Carlos Alcaraz esta vez ha optado por tierras americanas para comenzar con sus vacaciones. El murciano, quien se quedó con las ganas de disputar las Finales de la Copa Davis en Bolonia por culpa de una lesión en su muslo derecho, no está perdiendo el tiempo y parece que se ha trazado una hoja de ruta mucho más apretada que la del circuito ATP. Eso sí, esta es de absoluto recreo y diversión.

Desde que perdiera la final de las ATP Finals disputada en Turín frente a Jannil Sinner, al de El Palmar se le ha visto ya haciendo todo tipo de planes. El último, una jornada de pesca. Si el otro día nos encontramos con unas fotografías junto a Juan Martín del Potro, hoy el murciano ha publicado en sus redes sociales un vídeo suyo en alta mar ensayando sus habilidades con la caña. Y, al parecer, ha terminado pescando.

Asimismo, se le había visto presenciando en directo un partido de la NBA, en la pista de los Miami Heat. Y es que Alcaraz es un amante de casi todos los deportes, entre ellos el fútbol y el baloncesto.

Carlos Alcaraz se queda sin el premio en metálico al completo

Tras firmar la mejor temporada de su todavía corta trayectoria, son muchos los que se preguntan cómo ha repercutido dichos éxitos a sus arcas personales. Pues bien, el murciano, que ha disputado hasta 11 finales en este ejercicio, se ha quedado sin la mitad de una 'paga extra' importante. Se trata del bonus que se recibe por participar en todos los Masters 1000 que se juegan en un mismo año.

Y es que a Alcaraz le hubieran correspondido 4,8 millones de dólares si hubiera jugado todos, pero la regla dictamina que dicha recompensa se reduce en un 25% por cada Masters 1000 que no se dispute por renuncia o lesión, hasta un máximo de tres. A partir de cuatro, la quita es del 100%, que es lo que le ha pasado a Sinner.

De esta forma, el tenista de El Palmar sólo ha podido percibir, tras ausentarse tanto Canadá como en Shanghái, 2,4 millones de dólares (2,07 millones de euros). De una resta mayor se libró por acudir a Madrid, donde tampoco jugó pero sí atendió a los compromisos del torneo.Al menos, el español fue el mejor en la clasificación del Bonus Pool, el fondo de 21 millones de dólares (17,27 de euros) que se reparte entre los 30 jugadores que más puntos obtienen durante el curso entre los nueve Masters 1000 y las ATP Finals, y fruto de ello se ha embolsado casi 4 millones de dólares (3.822.746). Mucho más de lo que le ha correspondido a Sinner (1.911.373), quien además no ha tenido 'paga extra' al no haber participado en los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Madrid y Canadá.