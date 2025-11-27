Carlos Alcaraz se deja seducir por la NBA

El tenis ha terminado hasta el mes de enero, pero ahora Carlos Alcaraz está aprovechando para disfrutar de sus vacaciones y lo está haciendo en Miami, donde se ha dejado ver en la pista de los Miami Heat

Carlos Alcaraz se ha coronado este 2025 como el gran referente del tenis mundial, lo que le ha permitido tomarse un descanso y disfrutar de lo conseguido. Por ello ahora está en Miami relajándose y tras estar con una leyenda como Juan Martín del Potro, ahora ha tenido una nueva aparición, esta vez en una cancha de baloncesto, la de los Miami Heat, donde se le ha recibido como lo que es, una de las grandes estrellas del deporte mundial.

Un gran aficionado a los deportes como el murciano estuvo a pie de pista en la victoria del equipo de Florida frente a los Milwaukee Bucks, en la que los locales se impusieron por 106-103. Además, también fue protagonista, pues Carlitos recibió de parte de la mascota de los Heat una camiseta con el dorsal 99 y su nombre. Eso lo aprovechó la cuenta en español de la NBA, que publicó el recuero del momento con foto, vídeo y el siguiente mensaje: "El nuevo escolta de los Miami Heat". No es la primera vez que se deja ver en el Kaseya Center, donde en 2023 ya presenció un partido e incluso se probó lanzando a canasta tras el final del mismo.

Unas semanas muy movidas

Estos días Carlos Alcaraz está relajándose, pero ahora le vienen unas semanas en las que va a tener que volver de nuevo a la pista, no de forma oficial, pero sí para disputar una serie de exhibiciones en las que empezará a tomar contacto con la raqueta antes de la pretemporada. En concreto estará el día 7 de diciembre en New Jersey para jugar con Frances Tiafoe. El 8 volverá a Miami para medirse a Joao Fonseca. Ya lo hizo el año pasado en Puerto Rico y Charlotte y ahora solo estará en Estados Unidos, antes de retornar a casa para preparar su asalto al Open de Australia.

Precisamente el primer Grand Slam del año es su próximo gran objetivo, pues aún no ha sido capaz de ganarlo y si lo hace este año se convertirá en el más joven en cerrar el Grand Slam, algo que solo puede conseguir este curso, ya que ya en 2027 no podría batir la marca de Rafa Nadal. Triunfar en Melbourne es su gran sueño, al punto de que ha confesado que cambiaría ganar dos grandes al estilo de 2024 y 2025 por solo una corona en las antípodas.