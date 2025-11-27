Zverev toca fondo tras la explosión de Alcaraz y Sinner

La llegada a la élite de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ha traído daños colaterales al tenis, pero ninguno más grande que el de Alexander Zverev, que pese a ser la gran alternativa a ambos ha tenido un año dramático

El tenis mundial vive en una tiranía que recuerda a la que hace no muchos años lideraron Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, solo que ahora en lugar de tres, son dos quienes la perpetran. Se trata de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, absolutos dominadores de la ATP y que ahora que ha llegado el final del curso 2025 han demostrado que están un paso, o incluso varios, por delante de todos sus rivales. Los grandes títulos han llevado su nombre, de hecho, se los han jugado entre sí en las diferentes finales, una muestra de que nadie se les puede acercar.

El ejemplo perfecto es el del tercero en discordia, el alemán Alexander Zverev, número 3 del ranking mundial y que pese a ser el ‘mejor de los mortales’, ha tenido un año para olvidar. A sus 28 años el tenista alemán empieza a visualizar el cenit de su carrera y hay algo que sobresale por la carencia, un Grand Slam. Ha estado varias veces a punto de sumar el primero, especialmente en el US Open de 2020, cuando Dominic Thiem le levantó dos sets, o en Roland Garros 2024, cuando puso contras las cuerdas a Alcaraz, sin embargo, la realidad es que no lo tiene y cada vez parece más lejos de ello. Aunque si tiene otros logros, como el oro olímpico o dos ATP Finals.

Un 2025 para olvidar y un futuro que pinta mal

Este curso ha sido el epítome de su caída, pues pese a ser la tercera mejor raqueta, sus dos grandes rivales le han doblado en puntos, una buena muestra de su superioridad. Además, no se ha quedado ahí, pues en los escenarios importantes ha fallado a lo grande, contando solo con un título, el del ATP 500 de Múnich y como mejor resultado con la final del Open de Australia, en la que Sinner no le dio opciones.

Por eso mismo ahora mira hacia delante a una temporada 2026 en la que se juega mucho. Cada vez hay más rivales y aunque Novak Djokovic deberían ir hacia abajo, por detrás vienen nombres llamados a hacer grandes cosas, como Joao Fonseca y Jakub Mensik o los ya conocidos de Holger Rune, Álex de Miñaur y compañía. Y es que aún siendo joven, al de Hamburgo el tiempo se le acaba y cada temporada que finaliza sin ser capaz de poner en su palmarés una corona de las importantes, supone un duro bache del que le va a ser complicado resarcirse.